Murió la primera paciente que dio positivo a covid-19 en Ecuador

La ecuatoriana, contagiada con covid-19 y que fue el primer caso reportado en Ecuador, falleció producto de complicaciones de salud. Lo informó la ministra de Salud, Catalina Andramuño, la tarde de este viernes 13 de marzo del 2020.

También dijo que hay tres nuevos casos de España y Suecia, dos en Guayas y uno en Pichincha. Con ello son 23 los casos confirmados, cinco en Pichincha; ocho en Guayas, y 10 en Los Ríos. Lo dijo la Ministra en la instalación del COE.

La mujer ingresó el pasado viernes 14 de febrero del 2020 a Ecuador. Lo hizo desde su lugar de residencia, la ciudad española de Torrejón. Ella sintió los primeros síntomas, entre ellos, fiebre, dolor muscular y problemas respiratorios. Inicialmente habría tenido algún dolor estomacal.

Luego de los análisis, dio positivo para covid-19, por lo que era atendida en una casa de salud adecuada para el tratamiento de esos casos. El Ministerio de Salud indicó que la mujer estaba recluida en la unidad de cuidados intensivos y que recibía los cuidados necesarios.



El cerco epidemiológico o el seguimiento a las personas que estuvieron en contacto con ella continúa. En total son 203 personas que se mantienen en vigilancia, para determinar si tienen o no el virus.



El médico tratante José Vergara mencionó que la mujer (caso índice) presentó una insuficiencia respiratoria y luego de luchar dos semanas se dio el desenlace fatal.



La ministra Andramuño destacó que el reglamento de manejo de cadáveres dicta que debe ser embalado en una funda. "No puede haber un velatorio abierto. No se permite el embalsamiento. Es importante mencionar que una vez fallecida ya no hay transmisión del virus. El protocolo es el proceso de desinfección de las áreas y el protocolo de bioseguridad. Todos lo conocen", dijo.



Sobre los tres nuevos casos, Andramuño dijo que son dos ecuatorianos y una sueca.



La Ministra manifestó que la persona que llegó de Estados Unidos y dio positivo para covid-19 llegó con mascarilla pero se está realizando un cerco epidemiológico. Él está en Pichincha y tiene 38 años.



En la mañana de este 13 de marzo también se confirmó un caso más de contagio. Se trata de un ecuatoriano que llegó de New York (EE.UU). En total suman 23 diagnósticos positivos.