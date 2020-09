El Municipio de Guayaquil implementa protocolo de control de pasajeros nacionales en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Autoridades municipales anunciaron la tarde de este domingo 13 de septiembre del 2020 la implementación de nuevos protocolos de control a pasajeros que llegan a Guayaquil en la zona de arribos nacionales del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.

Carlos Luis Salvador, director de Salud del Municipio, informó que el Cabildo activó brigadas de salud para los controles en el lugar, previo al fin el estado de excepción que concluye a nivel nacional este domingo.



“Se le va a sugerir a los pasajeros nacionales realizar una prueba rápida al arribo y si sale positiva se le ofrece la opción de que se haga una prueba PCR totalmente gratuita en su casa”, explicó Salvador. “Todas son sugerencias porque al acabarse el estado de excepción no podemos detener la movilización de las personas en el territorio nacional”.



Los pasajeros que registren un aumento de temperatura o presenten síntomas tendrán esa facilidad por parte del Cabildo, según el director de Salud Municipal. Se trata de mantener una vigilancia epidemiológica que se había retirado para los vuelos nacionales. Con el trabajo se pretende prevenir y evitar focos de contagios que el Municipio no pueda identificar a tiempo.



El Ministerio de Salud Pública (MSP) continuará con su trabajo con los vuelos internacionales. “Las medidas de control se mantendrán por el tiempo que el Ministerio de Salud considere necesario, el tipo de control se va adaptando de acuerdo con la situación epidemiológica”, informó Diego Torres, responsable de reglamento sanitario internacional de la coordinación Zonal 8 del MSP. Torres informó que 25 funcionarios continuarán hasta nueva orden realizando el control sanitario y la revisión de las pruebas negativas PCR.



Entre los lineamientos emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional ante la finalización del estado de excepción se mantiene la presentación de pruebas RT-PCR negativa de covid-19 como requisito para el ingreso al país.



Todas las personas deberán presentar ante el personal del Ministerio de Salud la prueba con resultado negativo, emitida máximo 10 días antes del arribo al país, en los puntos de ingreso aéreo, terrestre o marítimo al Ecuador. Se acepta la validez de la misma prueba para aquellos ciudadanos que salgan y retornen al Ecuador en ese tiempo.



El aislamiento preventivo obligatorio (APO) será aplicado por 10 días a las personas que ingresen al país por cualquiera de los puntos de entrada que no cuenten con la prueba RT-PCR debidamente justificada ante el puesto del MSP. El lugar del APO será el que la persona señale a su entrada al país y en el caso de presentar síntomas pasará a ser manejado bajo la condición de paciente con sospecha de covid-19.



“Si el pasajero a partir de mañana (lunes 14 de septiembre), que termina el estado de excepción, no llega al país con una prueba PCR negativa tendrá que hacer el APO domiciliario hasta hacerse una prueba y solicitar que se le levante el aislamiento preventivo obligatorio”, explicó el funcionario de la coordinación Zonal 8 del MSP.