El Municipio de Quito aumentará diagnósticos con laboratorios privados

El Municipio de Quito contratará en laboratorios privados el procesamiento de 1 000 pruebas PCR diarias, para detectar casos de covid-19. Con ello se aspira a mejorar la capacidad de diagnóstico en la ciudad, alcanzando entre 1 500 y 1 720 pruebas por día. Hasta el momento se han recibido cotizaciones de laboratorios que pueden procesar altas cantidades de muestras diarias, por USD 14 o 15 cada una.

Según datos del Ministerio de Salud, 5 912 casos positivos se han reportado en Quito, de un universo de 16 383 pruebas realizadas hasta el pasado miércoles 24 de junio de 2020. Estas incluyen las analizadas en laboratorios privados, del IESS, del Ministerio y las del Cabildo, que son unas 8 000.



La mayor cantidad de tests se han corrido en personal de primera línea de entidades como la Empresa de Transporte de Pasajeros, la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y Bomberos.



Además se han realizado test en zonas como Chillogallo, Guamaní y Belisario Quevedo, que concentran la mayor cantidad de casos positivos Según la Secretaría de Salud, poco a poco se llegará a más sectores, siguiendo modelos científicos para definir dónde y cuántas pruebas deben hacerse.



El Cabildo adquirió 100 000 pruebas PCR en abril y estas empezaron a correrse el 11 de mayo. Al inicio se procesaban 60 pruebas en una semana, pero del 15 al 21 de junio se analizaron 1 886. La mayor parte se han trabajado en Inbiomed (laboratorio de la U. Central), que analiza unas 320 al día.



El 18 de junio se sumó a la tarea el laboratorio del Hospital IESS Quito Sur, con 200 test diarios. Este tiene la opción de duplicar la cifra, porque cuenta con personal las 24 horas y trabaja los fines de semana.



Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud, indica que otras 200 muestras diarias estarán a cargo del laboratorio de la UTE. Pero reconoce que hubo demora porque uno de los profesionales que trabaja en el lugar tuvo contacto con alguien que contrajo el virus. El equipo estuvo aislado mientras se obtenían resultados de sus exámenes.



Una opción para mejorar la capacidad de diagnóstico era apoyarse en otras universidades, pero Guamán dice que el problema es el equipamiento, aunque seis centros de Quito aspiran poder procesar 2 000 muestras diarias de la urbe y otros cantones.



La San Francisco, por ejemplo, podría procesar 50 pruebas por día y la ESPE requiere que el Cabildo le dote de equipos para PCR y extracción de ARN, dice Guamán. Pero señala que no es posible por costos y el tiempo que implica la importación.



El martes, el Concejo recibió un informe sobre la situación de la pandemia en la urbe. Una de sus dudas fue cómo se resolverá el tema de que las pruebas caducan en octubre.



Hasta el 21 de junio se procesaron 7 401 pruebas. Ediles como Luz Elena Coloma y Bernardo Abad preguntaron si realmente se podrá analizar el resto a tiempo.



La secretaria de Salud, Ximena Abarca, señaló que al asumir su cargo (el 7 de junio) empezó por evaluar la capacidad de la ciudad para el procesamiento de pruebas covid-19 y se concluyó que era baja.



Guamán se concentró en buscar formas de aumentar la capacidad de diagnóstico y elaboró un cronograma hasta julio. Aclaró que esto es dinámico y depende de la evolución de los contagios.



El fin no es lograr que el lote de pruebas se acabe antes del vencimiento, indicó Guamán, sino tener una cantidad considerable de muestras para evaluar mejor la situación de Quito frente a la pandemia.



De todos modos -dijo- en agosto se enviará una alerta al proveedor (Salumed S.A.), por precaución. Aunque de acuerdo con el cronograma que diseñó la Secretaría, se espera cumplir la meta hasta septiembre y no necesitar reposición de kits que pudieran vencerse.



Además de las muestras analizadas en los laboratorios de las universidades y el IESS, el proveedor asumió los gastos de 4 000 pruebas que fueron procesadas en el laboratorio One Lab, en Santa Elena. Lo hizo porque incumplió con la fecha de entrega de equipos para procesar muestras. Además, ese laboratorio donó a la ciudad el análisis de otras 5 000.



La capacidad de atención

Francisco Pérez, epidemiólogo y director de Políticas y Planeamiento, dijo que el sistema sanitario de la ciudad está colapsado. A pesar de que el Ministerio de Salud indicó que Quito pasó de tener 120 camas en unidades de cuidados intensivos en abril, a 253 en junio, hay pacientes en lista de espera al igual que en camas de hospitalización.



El Centro de Atención Temporal Quito Solidario tiene 370 camas, pero no todas están habilitadas. Desde el martes tiene capacidad para tratar a 80 pacientes al mismo tiempo y está previsto sumar 20 cupos.



Abarca dice que ahora cuentan con 192 profesionales que hacen turnos. En promedio, cada paciente se queda unos 12 días y ahora se busca mejorar el flujo de derivaciones.