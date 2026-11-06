La empresaria Zulma Guzmán habría envenenado con talio a seis personas, según la Fiscalía

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

La investigación contra Zulma Guzmán, señalada por el envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos niñas en Colombia, reveló nuevos detalles sobre el alcance del caso. Según la Fiscalía, al menos seis personas habrían sido víctimas de intoxicación con este metal y la investigada habría contemplado realizar nuevos ataques.

Los detalles de una audiencia reservada fueron divulgados por Noticias RCN y recogidos por El Colombiano. Durante la diligencia, la fiscal Elsa Cristina Reyes solicitó prorrogar por un año la orden de captura contra Guzmán. La juez aprobó el pedido.

El hallazgo de talio en el Club El Nogal

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de talio en el casillero 314 que Guzmán tenía en el Club El Nogal, en el norte de Bogotá.

La fiscal Reyes advirtió que la investigada tendría facilidad para conseguir este químico, pese a las restricciones para su comercialización. Según explicó, Colombia no registra importaciones de talio desde hace una década.

“Si no se deshizo del talio, significaría que podría ser utilizado en otras ocasiones”, señaló la funcionaria, según El Colombiano.

Fiscalía investiga seis posibles víctimas de talio

Durante la audiencia, la delegada indicó que al menos seis personas habrían resultado envenenadas con esta sustancia. La investigación busca establecer si Guzmán estaría relacionada con otros episodios, además de la muerte de las dos menores.

El proceso también contempla la muerte de Alicia Graham Sardi, ocurrida en 2020, cuyo fallecimiento habría sido relacionado con una intoxicación por talio, según las pesquisas citadas en la información publicada por El Colombiano.

Zulma Guzmán será imputada el 9 de noviembre

La Fiscalía tiene previsto imputar cargos a Zulma Guzmán el próximo 9 de noviembre de 2026, por homicidio y homicidio agravado en tentativa.

Mientras tanto, la orden de captura permanecerá vigente durante un año adicional. Esta decisión también fue comunicada a las autoridades del Reino Unido.

La audiencia de extradición de Guzmán fue aplazada hasta marzo de 2027. La investigada permanece vinculada a un proceso judicial que busca esclarecer la presunta cadena de envenenamientos.

Más información sobre Zulma Guzmán