La empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro, acusada del presunto asesinato por envenenamiento de dos niñas en Bogotá, fue rescatada del río Támesis en Londres, tras emitirse una orden de arresto en su contra en el Reino Unido, según informaron este miércoles, 17 de diciembre de 2025, varios medios británicos.

La policía de Londres confirmó que recibieron una alerta de una mujer

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres confirmó en un comunicado remitido a EFE que sus agentes atendieron una llamada de alerta por una mujer “en situación de peligro” cerca del Puente de Battersea, al suroeste de la capital británica, alrededor de las 06:45 del martes 16 de diciembre. Minutos después, la Unidad Policial Marítima recuperó a una mujer de unos 50 años del agua y la trasladó a un hospital.

“La mujer fue rescatada a las 07:14 y sus heridas no ponen en peligro su vida”, indicaron las autoridades londinenses, que evitaron confirmar la identidad o nacionalidad de la persona rescatada, según precisaron a EFE.

No obstante, medios británicos señalaron que la mujer sería Guzmán, quien habría ingresado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre de 2025 pese a encontrarse prófuga de la justicia colombiana y sobre quien pesa una notificación roja de Interpol emitida a comienzos de este mes.

De acuerdo con el diario Daily Mail, el Tribunal de Magistrados de Westminster emitió una orden de arresto contra la empresaria y las autoridades colombianas solicitaron apoyo a la Policía británica.

Empresaria colombiana es acusada del asesinato de dos adolescentes

Guzmán está acusada del asesinato de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, quienes fallecieron tras ingerir frambuesas presuntamente envenenadas con talio en abril pasado en Bogotá. La empresaria ha negado su responsabilidad en los hechos.

Fuentes de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido confirmaron a EFE que estaban al tanto de las acusaciones contra una mujer colombiana, aunque declinaron ofrecer más detalles. Según medios locales, una vez reciba el alta médica, Guzmán será puesta bajo custodia policial y comparecerá ante la justicia británica para iniciar un proceso de extradición.

