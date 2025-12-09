La muerte por envenenamiento con talio de dos adolescentes colombianas y los graves daños sufridos por otros dos jóvenes no fue accidental sino intencional, según la investigación de la Fiscalía que apunta a una empresaria como sospechosa del crimen.

Una empresaria es la presunta responsable de los adolescentes envenenados en Bogotá

La investigación identificó a Zulma Guzmán Castro, de 54 años, como presunta responsable del envenenamiento. Según medios locales citados por EFE, la mujer abandonó Colombia pocos días después de la muerte de las menores. Ocurrió mientras avanzaban las primeras pesquisas del caso que conmocionó al país.

El hecho ocurrió el pasado 5 de abril de 2025, cuando tres adolescentes y el hermano de una de ellas, de 21 años, fueron ingresados en una clínica de Bogotá con síntomas de intoxicación tras consumir alimentos en la casa de la familia De Bedout. El hecho ocurrió en un barrio acomodado de la capital. Las jóvenes estaban reunidas para pasar el día y hornear galletas, indicó EFE.

Una de las menores, de 14 años, falleció ese mismo día y otra el 9 de abril de 2025. El joven de 21 años y la tercera adolescente sobrevivieron, pero continúan en tratamiento por los graves daños causados por el talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido, usado en la industria electrónica.

El veneno estaba en un tarro de frambuesas

Los exámenes de laboratorio permitieron establecer que el veneno estaba en un tarro de frambuesas con chocolate consumidas por las víctimas. Siguiendo el testimonio del mensajero que entregó el producto, los investigadores rastrearon la compra y hallaron que Guzmán adquirió dos tarros los días 25 y 26 de marzo.

Según la investigación, Guzmán habría actuado por motivos de venganza relacionados con Juan De Bedout, padre de una de las niñas fallecidas y del joven sobreviviente.

La sospechosa es ahora buscada internacionalmente, tiene una orden de captura y una notificación de Interpol.

Con información de EFE