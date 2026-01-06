Londres retiene a Zulma Guzmán tras alerta de Interpol por caso de talio

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa de la muerte de dos menores envenenadas con talio en Bogotá, Colombia, fue retenida de manera provisional en Londres.

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Zulma Guzmán fue notificada formalmente por Interpol

Ocurrió tras ser notificada formalmente por Interpol del requerimiento judicial que pesa en su contra, lo que abre el camino para su eventual extradición a Colombia, según confirmó la Fiscalía y reportó El Tiempo de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, agentes del organismo internacional informaron a Guzmán que es requerida para responder por el caso en el que dos adolescentes de 13 y 14 años murieron luego de consumir frambuesas contaminadas con talio.

Habrían llegado como un supuesto “regalo” a la vivienda donde se encontraban las menores el 3 de abril de 2025, detalló El Tiempo de Bogotá.

La sospechosa fue localizada el pasado 17 de diciembre de 2025, en aguas del río Támesis, en Londres, y posteriormente trasladada a un centro médico, donde permaneció internada debido a su delicado estado de salud.

Una vez superada esta condición, Interpol procedió a notificarle oficialmente su retención temporal, paso clave dentro del proceso de cooperación judicial internacional, según El Tiempo de Bogotá.

Alerta de la Interpol para capturar a Zulma Guzmán

La Fiscalía colombiana sostiene que, tras conocerse la muerte de las menores, Guzmán salió del país con destino a Argentina, donde tenía actividades comerciales. Ante su desaparición, el ente acusador solicitó el año pasado la emisión de una circular roja de Interpol para ubicarla y facilitar su captura en el exterior.

Aunque el Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Justicia, ya solicitó formalmente su extradición, el trámite se encontraba suspendido debido a su estado de salud. Con la notificación oficial de Interpol, las autoridades consideran que existe ahora mayor viabilidad para que Guzmán sea enviada a Bogotá y comparezca ante un juez.

Antes de su localización en Reino Unido, la Fiscalía evaluó la posibilidad de procesarla como persona ausente, una vía que expertos penalistas consideraban compleja. Con su retención en Londres, el proceso judicial entra en una nueva fase decisiva.

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