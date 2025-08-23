El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de impulsar un plan de “cambio de régimen” en su país a través de medios “terroristas y militares”. Sus declaraciones se dieron la noche del viernes 22 de agosto de 2025, en un acto desde la sede del Legislativo en Caracas, transmitido en cadena nacional.

Nicolás Maduro tildó de terrorista a Estados Unidos

Maduro reaccionó al anuncio de la Casa Blanca sobre el posible envío de buques al mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, con el fin de reforzar las operaciones contra el narcotráfico.

El mandatario aseguró que la medida constituye “un zarpazo terrorista, criminal e ilegal” que amenaza la soberanía venezolana.

Críticas a Washington

Durante su intervención, Maduro sostuvo que “los que amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista, militar, es inmoral, criminal e ilegal”.

El mandatario dijo que el derecho internacional “prohíbe la amenaza del uso de la fuerza contra Estados soberanos”.

Agradeció el respaldo de países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), así como de aliados estratégicos como China, Irán y Rusia. También mencionó lo que calificó como un “rechazo mundial unánime” a la posibilidad de que Washington abra un conflicto armado en Sudamérica.

“Venezuela volverá a ganar. Ganará otra vez la paz, la estabilidad, el crecimiento y la armonía”, afirmó. Añadió que, en este momento, es necesario dejar a un lado las diferencias internas y “reunir la voluntad nacional” para defender al país.

El jueves, Maduro convocó a las llamadas fuerzas milicianas a una jornada de alistamiento durante el fin de semana. Esta acción se suma al despliegue de 4,5 millones de milicianos que el Gobierno anunció a inicios de semana, como respuesta directa al aumento de la recompensa que Estados Unidos ofrece por información que lleve a su captura.

Escalada de tensión

La tensión entre Caracas y Washington se intensificó después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declarara que Estados Unidos está dispuesto a “usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.

CNN informó que Washington inició el despliegue de 4 000 agentes, en su mayoría infantes de Marina, en aguas del Caribe y Latinoamérica. La operación incluye buques, aviones y lanzamisiles.

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó el pasado jueves a las dos naciones a “resolver sus diferencias por medios pacíficos”. La comunidad internacional sigue de cerca el intercambio de amenazas que eleva el riesgo de una confrontación directa en la región.

Apoyo internacional y narrativa oficial

Según la agencia EFE, Maduro comparó la posible acción militar de Estados Unidos con los conflictos en Vietnam, Afganistán, Irak y Libia, que calificó de “fracasos” de Washington. El presidente venezolano defendió que la única fórmula para superar las dificultades del país ha sido mantener la unidad bajo la convicción de que “Dios está con los valientes, con los justos”.

El Gobierno de Venezuela insiste en que Estados Unidos busca desestabilizar al país bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

En contraste, Washington argumenta que la operación busca frenar el flujo de drogas que atraviesa la región y que, según sus reportes, tiene rutas importantes en el Caribe.

La situación refleja un nuevo punto de fricción en las relaciones entre Caracas y Washington, ya deterioradas desde hace más de una década.

En este contexto, la crisis venezolana se mantiene como uno de los temas centrales en la agenda de política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica, sin que hasta ahora se vislumbre un camino de diálogo directo entre ambos gobiernos, según EFE.

