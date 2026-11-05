El voto latino da la espalda a Trump y a los republicanos

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Los votantes latinos en Estados Unidos fueron el grupo que más se distanció del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de 2026. El cambio representa un giro frente a 2024, cuando Donald Trump consiguió un respaldo histórico de la comunidad hispana.

Según datos citados por The New York Times, el voto latino se desplazó 28 puntos porcentuales hacia los demócratas en las elecciones para la Cámara de Representantes, en comparación con los comicios presidenciales de 2024.

El voto latino favoreció a los demócratas en EE.UU.

Los candidatos demócratas al Congreso consiguieron el 67 % del respaldo hispano, 10 puntos más que Kamala Harris en 2024. Además, el 17 % de los latinos que votaron por Trump en las anteriores elecciones presidenciales apoyó ahora a la oposición, según una encuesta de UnidosUS.

El sondeo también registró un respaldo del 63 % a los demócratas en las elecciones al Senado y del 66 % en las contiendas para gobernadores.

En declaraciones a EFE, Lisette Orellana Engel, directora de política económica de UnidosUS, calificó la participación latina como histórica. La organización destacó que esta comunidad representó la mitad de los nuevos votantes registrados entre 2022 y 2026.

Los hombres latinos cambiaron más su voto

El desplazamiento electoral fue especialmente marcado entre los hombres hispanos. Franco Caliz-Aguilar, director de Community Change Voters, explicó a EFE que este grupo registró un movimiento de 24 puntos hacia los demócratas. Entre las mujeres, el cambio fue de 15 puntos.

El respaldo latino también resultó determinante en varias contiendas legislativas y estatales, especialmente en Texas y California.

El voto hispano será clave para las elecciones de 2028

Las organizaciones civiles consideran que los resultados confirman que los latinos son un grupo electoral decisivo y sin lealtad permanente a un partido.

Antonio Arellano, de Indivisible Project, advirtió a EFE que republicanos y demócratas necesitan conquistar este respaldo para las presidenciales de 2028.

Cada año, cerca de un millón de latinos alcanza la edad para votar. Su participación será un factor relevante en la próxima contienda por la Casa Blanca.

Con información de EFE

Más información sobre triunfo demócratas Estados Unidos