Videos registran reacción en Tonga por alerta de tsunami

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA, en inglés) levantó este viernes, 11 de noviembre de 2022, la alerta de tsunami que había emitido tras un terremoto de magnitud 7.3 en aguas cercanas a Tonga, en el Pacífico.

NOAA había avisado del riesgo de tsunami después de que el servicio geológico de EE.UU., que registra la actividad sísmica mundial, informara de un terremoto de magnitud 7.3 con el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad 207,8 kilómetros al este de Neiafu, la segunda ciudad más grande del país.

Tonga, cuyas autoridades no han alertado de daños, se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

A mediados de enero de 2022, Tonga fue arrasada por un tsunami provocado por una violenta erupción de un volcán submarino, que dejó al país incomunicado por varios días y afectó a más del 80% de su población de alrededor de 100 000 habitantes.

Varios viodeos que fueron compartidos en redes sociales mostraron el momento en el que se generó la alerta de tsunami y luego cientos de ciudadanos se dirigieron hacia las zonas más altas de Tonga.

Tsunami Sirens went off, pretty strong earthquake. Scary times being here in Tonga pic.twitter.com/DgZX1zCYjB