Video muestra cómo una cruz cae sobre otro sacerdote en una iglesia de Colombia

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un nuevo video viral muestra un incidente ocurrido en el interior de una iglesia en Colombia, donde una cruz se desprende y cae sobre un sacerdote. Las imágenes circulan en redes sociales poco después del fallecimiento del padre Patricio Sánchez en Ecuador, un caso que generó conmoción por las circunstancias de su muerte.

"CRUZ DE CRISTO CASI MATA A SACERDOTE"



– En Colombia, la cruz de Cristo Jesús casi le da en la cabeza a un cura que pretendía bajarla para hacerle mantenimiento. ¿Qué pasa en las iglesias? pic.twitter.com/bLQkrF2lr2 — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) October 21, 2026

A diferencia de lo ocurrido con el sacerdote ecuatoriano, el religioso que aparece en el nuevo video sobrevivió al impacto y sufrió un golpe leve en la cabeza, según la información difundida junto con las imágenes.

Hasta el momento, no existe confirmación sobre el origen del video ni sobre el lugar exacto donde ocurrió el incidente en Colombia. La grabación se comparte en plataformas digitales, pero los datos disponibles no permiten establecer las circunstancias precisas del hecho.

Una cruz cae sobre el sacerdote durante una ceremonia

El video muestra cómo una cruz se desprende de su soporte y cae sobre el sacerdote dentro del templo. El incidente llama la atención por la cercanía del objeto con el religioso y por el riesgo que representa la caída de una estructura de este tipo.

El video llama la atención luego de lo sucedido en Ecuador, hace pocos días, donde un sacerdote falleció por el impacto de una cruz sobre su cabeza mientras celebraba misa.

El video circula tras la muerte del padre Patricio Sánchez

La coincidencia entre ambos casos despertó reacciones en redes sociales, debido a que los dos episodios involucran la caída de una cruz sobre un sacerdote.

Sin embargo, los hechos tienen desenlaces distintos. Mientras el caso ecuatoriano terminó con la muerte del religioso, la información que acompaña al video de Colombia señala que el sacerdote sobrevivió y sufrió una lesión leve.

La comparación entre ambos sucesos impulsó la circulación de la grabación en plataformas digitales, aunque todavía no existe información verificada que permita conocer el contexto completo del incidente colombiano.

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