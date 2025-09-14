Agencia EFE

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos intensifica los vuelos de inteligencia sobre el Caribe venezolano.

Según el alto mando militar, estas operaciones aéreas buscan justificar un plan de intervención para desplazar al presidente Nicolás Maduro.

La tensión geopolítica entre Venezuela y Estados Unidos se eleva con acusaciones de provocaciones en el espacio aéreo.

Aumento de operaciones nocturnas y riesgos aéreos

Padrino López aseguró que los vuelos de reconocimiento militar pasaron de ser diurnos a nocturnos y madrugadas, triplicando su frecuencia en agosto.

Él afirmó que las incursiones ocurren “todos los días”, lo que supone un riesgo para la seguridad aérea de Venezuela.

El ministro advirtió que estas incursiones violan normas de aviación al no presentar planes de vuelo, lo que podría ocasionar accidentes graves.

Tecnología de espionaje en aviones estadounidenses

El titular de Defensa detalló que los aviones identificados, como el Boeing RC-135, poseen sistemas de inteligencia electrónica, radares, cámaras y sensores avanzados que recopilan información en tiempo real sobre territorio venezolano.

Estos aparatos, dijo, no tienen un fin rutinario sino estratégico, orientado a recopilar datos que podrían usarse en una eventual escalada militar contra Venezuela.

Venezuela asegura estar preparada ante provocaciones

“Estamos preparados”, subrayó Padrino López al afirmar que cada vuelo estadounidense recibe una respuesta estratégica, individual o colectiva, de parte de las fuerzas armadas venezolanas.

Según el ministro, el despliegue naval y aéreo de Estados Unidos busca provocar un incidente que legitime una agresión. Venezuela sostiene que no caerá en “el juego de la provocación” y mantendrá procesos de inteligencia interna para anticiparse a las amenazas.

Presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

El Gobierno venezolano denuncia que EE.UU. mantiene ocho barcos militares con misiles y un submarino nuclear frente a sus costas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Sin embargo, Caracas asegura que el verdadero objetivo es propiciar un cambio de régimen en el país. Este despliegue naval se suma a las operaciones aéreas y genera preocupación por la estabilidad regional.

Incidente con pescadores venezolanos

La tensión escaló con la denuncia de que un destructor estadounidense habría interceptado una embarcación con nueve pescadores venezolanos en la Zona Económica Exclusiva.

Según el Gobierno venezolano, 18 efectivos armados ocuparon la nave, lo que se interpreta como una violación de soberanía marítima. Este hecho refuerza las acusaciones de Caracas sobre un plan de provocación militar.

Llamado a la resistencia activa en Venezuela

Padrino López llamó a la población y a las Fuerzas Armadas a mantener una “resistencia activa” frente a lo que calificó como la amenaza de la “potencia más grande y genocida del planeta”.

