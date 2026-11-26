Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

El Gobierno de España activó este jueves 26 de noviembre de 2026 el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional ante el riesgo de un vertido de combustible en aguas cercanas a Ibiza, en las islas Baleares. La alerta responde al hundimiento del carguero Med Enre, que transportaba 1,2 millones de litros de combustible y naufragó a 25 millas de la isla. El accidente dejó un tripulante fallecido y movilizó a varios equipos de rescate y salvamento.

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La Dirección de la Marina Mercante tomó la decisión para desplegar recursos estatales extraordinarios y prevenir posibles daños al ecosistema marino y al litoral. Las autoridades buscan determinar si el gasóleo que transportaba el barco llegó al mar y establecer la dimensión de un eventual derrame. Mientras avanzan las operaciones, varias embarcaciones y aeronaves trabajan en la zona del naufragio para atender la emergencia y controlar sus posibles consecuencias ambientales.

El carguero transportaba 1,2 millones de litros de combustible

El Med Enre navegaba desde Algeciras hacia Barcelona cuando ocurrió el hundimiento. El buque tenía bandera de Malta y transportaba 17 tripulantes. Según el portal de rastreo marítimo Vessel Finder, el carguero mide 119 metros de eslora y fue construido en 2019.

El posible escape de gasóleo llevó a las autoridades españolas a activar el segundo nivel de emergencia marítima. Esta medida contempla el despliegue de medios estatales extraordinarios para contener y combatir un vertido contaminante que podría afectar gravemente al entorno marino y a las costas.

Salvamento Marítimo movilizó al buque Clara Campoamor, especializado en la gestión de derrames contaminantes, que se dirige al punto donde se hundió el carguero. En el lugar también permanece la embarcación Salvamar Talia, que forma parte del operativo de emergencia.

A estas tareas se sumó un avión de Salvamento Marítimo que sobrevuela el área del naufragio. Su misión consiste en comprobar si el combustible llegó al agua y calcular la extensión que podría alcanzar la contaminación.

Un tripulante murió y seis personas resultaron heridas

El hundimiento también dejó víctimas entre las 17 personas que viajaban en el Med Enre. Los equipos de emergencia trasladaron a siete tripulantes hasta Ibiza. Entre ellos estaba un marinero de 46 años, de origen turco, que falleció durante el accidente.

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Los otros seis integrantes de ese grupo sufrieron heridas leves e hipotermia. Los equipos médicos los atendieron en dos centros de salud de la isla: el hospital Can Misses y la clínica Nuestra Señora del Rosario.

Los diez tripulantes restantes recibieron atención durante las operaciones de rescate. Cinco fueron trasladados a Valencia, mientras que los otros cinco permanecieron en buen estado a bordo de una embarcación de rescate que intervino debido a su cercanía con el lugar del naufragio.

El operativo contó con la participación de tres helicópteros de Salvamento Marítimo, procedentes de Palma, Valencia y Tarragona. Varias embarcaciones de este organismo también colaboraron en las tareas. A ellas se sumaron barcos mercantes que navegaban cerca de la zona y que participaron en la atención de la emergencia.

Mientras los equipos completan las operaciones relacionadas con el rescate de los tripulantes, las autoridades mantienen la atención sobre el posible vertido de combustible. La movilización de recursos especializados busca determinar si el gasóleo salió del carguero hundido y evitar que un eventual derrame provoque daños al ecosistema marino y al litoral de Ibiza.

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