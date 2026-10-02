El último debate electoral de Brasil fue cancelado

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Una cadena canceló el último debate entre candidatos a la Presidencia de Brasil, previsto para el jueves, 1 de octubre de 2026, después de dos decisiones judiciales que modificaron las reglas del encuentro.

Globo cancela debate presidencial en Brasil

La emisora tomó la decisión apenas una hora antes del inicio previsto. Según EFE, la cadena argumentó que los fallos generaron “inseguridad jurídica” y una supuesta interferencia en la libertad de los medios para organizar debates electorales.

El canal defendió su tradición de promover la discusión de propuestas y permitir a los electores comparar los proyectos de los candidatos.

Justicia modifica reglas del debate electoral

Horas antes del programa, una jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibió mostrar el atril vacío de Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato había anunciado que no asistiría al debate y que, en su lugar, participaría en una entrevista.

La magistrada también impidió que otros candidatos formularan preguntas dirigidas al lugar que habría ocupado Lula. La decisión respondió a un recurso presentado por la campaña del presidente, que alegó un posible desequilibrio electoral.

De acuerdo con EFE, el fallo provocó que Flávio Bolsonaro, otro de los principales candidatos, anunciara que tampoco participaría en el encuentro de Globo.

Otro fallo ordena incluir a un candidato

La situación se complicó con una segunda decisión judicial. El juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes ordenó a Globo incluir al candidato Renan Santos, del partido Misión, pese a que inicialmente no había sido invitado.

La cadena sostuvo que las reglas establecían la participación obligatoria de candidatos cuyos partidos tuvieran al menos cinco parlamentarios en el Congreso.

EFE señaló que Santos no cumplía con ese requisito. Ante las modificaciones judiciales y la ausencia anunciada de algunos candidatos, la cadena brasileña decidió cancelar definitivamente el debate.

La emisora agradeció la disposición de los candidatos que sí habían confirmado su participación.

Con información de EFE

Más noticias sobre Brasil