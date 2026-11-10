Caída de Ueno deja sin empleos 7 000 trabajadores en Paraguay y otros cuatro países

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La caída de Ueno Bank, intervenido por problemas de solvencia financiera, dejó sin empleo a unas 7 000 personas de compañías vinculadas al banco privado en Paraguay -que acoge su sede matriz-, así como en Argentina, México, Nicaragua y Panamá, reveló este martes 10 de noviembre la ministra paraguaya de Trabajo, Mónica Recalde.

La titular de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dijo que han recibido llamadas desde Nicaragua, Argentina, Panamá y México de trabajadores de Itti, una empresa que ofrecía servicios tecnológicos a Ueno y que está vinculada al Grupo Vázquez, el conglomerado que es dueño del banco intervenido.

¿Qué pasó con Ueno Bank?

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció hace una semana el comienzo de un procedimiento de resolución contra Ueno, tras detectar que el índice de solvencia del banco, que recibió más de 800 millones de fondos públicos, especialmente de cajas pensionales, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.

La intervención desembocó en una crisis política que salpicó a Santiago Peña, destituido en un juicio político por “mal desempeño de funciones” y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso de Ueno, así como el ahora extitular de BCP Carlos Carvallo, quien había renunciado al anunciar el proceso contra la entidad financiera.

37 empresas afectadas por el caso

Recalde afirmó que las nóminas “más grandes” de afectados corresponden a Ueno bank, que tenía 490 empleados directos, a Itti, con cerca de 1 600 colaboradores, y a la empresa Kaitel, también del Grupo Vázquez, que empleaba a 1 200 personas.

Este lunes, la ministra cifró en 37 las empresas afectadas por la intervención.

Además, en una conferencia de prensa, anunció que quedará sin efecto una cláusula de exclusividad incluida en los contratos de los trabajadores de Ueno y otras compañías vinculadas, para permitir que puedan buscar nuevos empleos.

Directivos de Ueno tiene prisión preventiva

El Grupo Vázquez abarca más de 20 empresas en sectores como servicios financieros, tecnológicos, movilidad, entretenimiento y deporte, según su página web.

El conglomerado lo encabezaba hasta abril pasado Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno. Vázquez y otros seis directivos de Ueno permanecen en prisión preventiva.

La Fiscalía ha imputado por este caso a 27 personas vinculadas a Ueno bank y ha emprendido una investigación, bajo la cual se han incautado vehículos de lujos, un yate, dos avionetas y documentos. EFE

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