Trump trajo oro venezolano a EE.UU., pero refinerías no lo procesan, según The New York Times

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La Administración de Donald Trump está llevando oro venezolano a Estados Unidos, pero varias refinerías se niegan a procesarlo. La decisión estaría relacionada con dudas sobre el origen del metal y posibles vínculos de empresas venezolanas con prácticas corruptas, según una investigación de The New York Times (NYT), difundida por EFE.

Oro venezolano permanece almacenado en EE. UU.

Según EFE, en una publicación del 28 de septiembre de 2026, parte del oro ya llegó a Estados Unidos. Sin embargo, los envíos, valorados en cientos de millones de dólares, permanecen almacenados sin ser procesados. Las refinerías deben garantizar que el metal no esté relacionado con actividades criminales, corrupción o daños ambientales.

La investigación del NYT señala que parte del oro estaría vinculada con zonas mineras donde existen acusaciones sobre pagos a grupos criminales. También menciona inversiones de financieros estadounidenses en una mina relacionada, según el reportaje, con miembros del crimen organizado.

Un acuerdo millonario con Minerven

El caso está relacionado con un acuerdo negociado por funcionarios estadounidenses con Minerven, la empresa minera estatal venezolana. EFE informó en marzo que el pacto contemplaba la venta de entre 650 y 1 000 kilos de oro en barras tipo Dore para el mercado estadounidense.

El metal debía ser entregado al comerciante de materias primas Trafigura. La operación podía alcanzar hasta una tonelada de oro, valorada entonces en unos 165 millones de dólares.

Las dudas sobre el origen del oro

EFE también reportó que Estados Unidos había autorizado determinadas operaciones con oro venezolano mediante una licencia emitida por el Departamento del Tesoro. La medida permitió a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender este metal bajo ciertas condiciones.

Ahora, las dudas sobre la procedencia de algunos cargamentos representan un obstáculo para su procesamiento. Las refinerías deben verificar que el oro cumpla con los estándares internacionales antes de incorporarlo al mercado.

Con información de EFE

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