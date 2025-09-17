El rey Carlos III recibió este miércoles, 17 de septiembre de 2025, en la finca de Windsor, a las afueras de Londres, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania, en el inicio oficial de la visita de Estado al Reino Unido.

Los monarcas británicos saludaron a la pareja presidencial en Casa Victoria, donde también estuvieron presentes los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina. La llegada de los Trump en helicóptero marcó el comienzo de una jornada cargada de simbolismo y protocolo. Esta es la segunda visita de Estado de Trump al Reino Unido, tras la realizada en 2019 durante su primer mandato, recordó EFE.

La ceremonia incluyó un saludo de la Artillería de Caballería del Rey, que efectuó 41 disparos desde seis cañones de la Primera Guerra Mundial, mientras sonaban los himnos de ambos países.

Desde Casa Victoria hasta el castillo, los Trump, los reyes y los príncipes viajaron en carrozas escoltadas por soldados del Regimiento de Caballería Montada.

En la carroza de Estado irlandesa se desplazaron el rey y el presidente estadounidense, mientras que la reina Camila y Melania Trump lo hicieron en la carroza escocesa. Por detrás, Guillermo y Catalina compartieron vehículo con el embajador de EE.UU., Warren Stephens.

Recorrido privado en Windsor

El recorrido privado, cerrado al público por seguridad, pasó por lugares emblemáticos como Frogmore House y Frogmore Cottage, residencia de los duques de Sussex hasta su salida de la Casa Real en 2020.

Una vez en el castillo, la Guardia de Honor realizó la ceremonia de bienvenida en el patio principal de la fortaleza. En paralelo a los actos, la visita del mandatario republicano no estuvo exenta de polémica. Está prevista una manifestación en Londres contra Trump, en medio de un ambiente marcado por la tensión política y las críticas sociales.

La Policía del Valle del Támesis informó sobre la detención de cuatro personas por “comunicaciones maliciosas”, tras la proyección de imágenes de Trump y el pederasta convicto Jeffrey Epstein en una de las torres del castillo.

La acción fue atribuida al grupo activista británico Led By Donkeys, que compartió en redes sociales la fotografía de la proyección con un mensaje irónico de bienvenida. De acuerdo con EFE, la agenda oficial continuará con reuniones diplomáticas y un banquete de Estado en honor al presidente estadounidense.

