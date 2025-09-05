El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a los países que encarcelen “injustamente” a ciudadanos de Estados Unidos. La medida establece un nuevo mecanismo de presión diplomática.

El mandatario estadounidense pidió al Departamento de Estado elaborar una lista de países donde existan estadounidenses detenidos de manera indebida, siguiendo un modelo similar al que Washington aplica con las naciones incluidas en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

La iniciativa busca reforzar las herramientas de presión del Gobierno frente a lo que Trump describió como prácticas abusivas en contra de sus ciudadanos.

Durante la firma de la orden, el presidente cuestionó duramente a la anterior administración de Joe Biden. Según dijo, con esta acción Estados Unidos volverá a ser “respetado” en la arena internacional. “Tienen que respetar a tu país, si respetan a tu país, liberan a las personas detenidas”, afirmó.

Trump insistió en que no permitirá que gobiernos extranjeros utilicen a ciudadanos estadounidenses como “fichas de negociación política”.

La Casa Blanca explicó que para determinar si un encarcelamiento es considerado injusto se utilizarán los criterios recogidos en la ‘Levinson Act’, aprobada en 2020.

Este marco legal contempla varios factores: desde la existencia de pruebas creíbles de inocencia, hasta la detención motivada únicamente por la nacionalidad o la falta de un proceso judicial justo. EFE señaló que esta legislación se diseñó para proteger a ciudadanos en riesgo de ser usados como rehenes en disputas diplomáticas.

De acuerdo con la fundación Foley, creada en memoria del periodista estadounidense James Foley, asesinado por el Estado Islámico en 2014, actualmente hay 54 ciudadanos de Estados Unidos retenidos como “rehenes” en 17 países.

De ese total, alrededor de un tercio se encuentra en cárceles de Rusia y China, dos de los gobiernos con mayor número de casos señalados. La organización advirtió que las nuevas medidas podrían tener impacto en negociaciones bilaterales para liberar a detenidos.

Trump personalizará la defensa de ciudadanos presos

Analistas citados por EFE recordaron que el uso de sanciones unilaterales en el marco de la política exterior de Washington ha sido una herramienta habitual en distintas administraciones. Sin embargo, destacan que el énfasis de Trump en personalizar la defensa de los ciudadanos presos podría tensar las relaciones diplomáticas con gobiernos considerados estratégicos.

Con esta orden ejecutiva, la administración republicana busca enviar un mensaje claro: los estadounidenses en el extranjero deben ser protegidos con mayor firmeza, incluso si ello implica nuevas fricciones en el escenario internacional.

Con información de EFE