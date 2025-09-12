El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes, 12 de septiembre de 2025, que su paciencia con el mandatario ruso, Vladímir Putin, “se está agotando, y rápido”, en medio de la falta de progresos en las negociaciones de paz sobre Ucrania promovidas por la Casa Blanca.

Trump envía una advertencia a Putin

El mensaje constituye una de las advertencias más directas que Trump lanzó desde el inicio de sus contactos con Moscú.

“Hacen falta dos para bailar un tango”, señaló Trump durante una entrevista en Fox News, en la que dejó entrever que su Gobierno podría revisar la estrategia hacia Rusia si no se producen resultados concretos.

El mandatario recordó que se reunió primero con Putin en Alaska y, posteriormente, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Washington, sin que hasta ahora esas conversaciones se traduzcan en compromisos verificables de alto el fuego o en avances hacia un acuerdo político.

Trump se pronuncia en medio de fuertes tensiones

Las declaraciones de Trump se producen en un momento de creciente tensión tras la incursión de drones rusos en Polonia.

El incidente fue calificado por las autoridades polacas y por los socios de la OTAN como un acto deliberado, mientras que el presidente estadounidense sugirió el jueves, 11 de septiembre de 2025, que “pudo haber sido un error”. “No voy a defender a nadie, pero lo cierto es que fueron derribados y cayeron en el espacio aéreo”, se limitó a expresar, en una postura que generó matices frente a las posiciones de sus aliados.

De acuerdo con Europa Press, el clima de incertidumbre en torno a la postura de Washington respecto a Moscú crece en las últimas semanas, en la medida en que las advertencias del presidente no se han traducido en medidas adicionales contra Rusia.

Analistas citados por Europa Press subrayan que la paciencia de Trump parece estar llegando a un límite y que sus mensajes buscan presionar directamente a Putin para obtener concesiones tangibles. Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que seguirá trabajando con sus socios europeos y la OTAN para mantener la unidad frente a la ofensiva rusa en Ucrania.

