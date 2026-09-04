Trump reabre el debate por Malvinas y Argentina asegura que el reclamo ganó notoriedad

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó este viernes, 4 de septiembre de 2026 que las recientes declaraciones de Donald Trump sobre las islas Malvinas dieron mayor visibilidad al reclamo de soberanía de Argentina. El archipiélago está bajo administración británica y es reclamado por Buenos Aires.

Quirno también aclaró que el presidente Javier Milei no conversó con Trump sobre las nuevas medidas anunciadas por Argentina. Estas incluyen sanciones contra empresas petroleras que operen en Malvinas y la construcción de una base naval en el sur del país, informó EFE.

Trump reabre el debate sobre la soberanía de Malvinas

Trump se mostró esta semana dispuesto a revisar la posición de neutralidad de Estados Unidos sobre la disputa entre Argentina y Reino Unido. El mandatario estadounidense mantiene diferencias con Londres por su apoyo militar en el conflicto con Irán.

Quirno sostuvo que Argentina no intervendrá en las diferencias entre Washington y Londres. Sin embargo, consideró que los comentarios de Trump favorecen la difusión internacional del reclamo argentino.

“La amplificación del tema claramente nos beneficia”, afirmó el canciller, según declaraciones recogidas por EFE.

Argentina endurece su postura contra petroleras

La controversia aumentó por los planes de Navitas y Rockhopper para desarrollar el proyecto petrolero Sea Lion. La iniciativa busca comenzar la extracción de crudo en marzo de 2028.

Argentina considera ilegal la actividad petrolera sin su autorización. Por ello, prepara nuevas sanciones contra empresas vinculadas directa o indirectamente con esos proyectos.

Quirno aseguró que las medidas no afectarán la relación entre Argentina e Israel. También afirmó que las relaciones diplomáticas con Reino Unido pueden mantenerse pese a la disputa.

Buenos Aires advierte a 29 países

Argentina enviará notas de “disuasión” a 29 países. El objetivo será advertir sobre las posibles sanciones a empresas que participen en actividades petroleras en Malvinas.

Quirno señaló que las compañías deberán elegir entre operar en las islas o desarrollar negocios en territorio argentino. Además, destacó que Chile respaldará a Argentina si las petroleras buscan utilizar puertos chilenos para sus operaciones logísticas.

El canciller tampoco descartó un eventual viaje de Milei a Reino Unido para defender la posición argentina, indicó EFE.

Con información de EFE

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