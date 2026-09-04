Malvinas: 60 años de reclamos de Argentina por la soberanía de las islas

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Argentina acumula seis décadas de reclamos por la soberanía de las islas Malvinas. La disputa con Reino Unido fue reconocida por la ONU en 1965. Desde entonces, el conflicto ha atravesado guerras, negociaciones fallidas y etapas de cooperación.

El último episodio surgió esta semana. Argentina presentó una demanda contra la israelí Navitas y la británica Rockhopper por un proyecto de extracción de petróleo en aguas del archipiélago. A esto se sumaron declaraciones de Donald Trump sobre una posible revisión de la posición estadounidense, según informó EFE.

Argentina y Reino Unido: seis décadas de disputa por Malvinas

El conflicto se remonta a 1833. Ese año, fuerzas británicas tomaron el control de las islas. En 1965, la Asamblea General de la ONU reconoció la existencia de una disputa e instó a ambos países a negociar.

Las conversaciones comenzaron en 1966. Se extendieron hasta 1982 y contemplaron distintas fórmulas. Entre ellas figuraron una administración conjunta y una eventual transferencia de soberanía.

La guerra de Malvinas rompió las negociaciones

La guerra de 1982 cambió el rumbo del conflicto. La dictadura militar argentina ordenó la ocupación de las islas. El enfrentamiento terminó con una victoria británica y la muerte de cientos de argentinos y británicos.

Con el regreso de la democracia, Raúl Alfonsín intentó retomar el diálogo. Las conversaciones de 1984 fracasaron por la negativa británica a tratar la soberanía.

Posteriormente, los acuerdos de Madrid de 1989 permitieron restablecer relaciones. Ambos países avanzaron en pesca, hidrocarburos y comunicaciones, sin modificar sus reclamos.

Petróleo, Trump y nuevas tensiones por Malvinas

Los gobiernos posteriores mantuvieron esa combinación de reclamo y cooperación. Argentina volvió a pedir negociaciones ante la ONU en distintos momentos, mientras que Reino Unido mantuvo su posición.

En 2024, ambos países acordaron avanzar en asuntos humanitarios, pesca y conectividad bajo una fórmula de salvaguardia de soberanía, recordó EFE.

La disputa volvió a ganar relevancia por los proyectos petroleros en las islas. Argentina cuestiona la explotación de recursos en aguas que considera propias.

La ONU y la OEA han reiterado recientemente su llamado al diálogo. También Trump abrió una incógnita sobre la postura estadounidense.

La controversia alcanzó incluso al deporte. Tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026, jugadores argentinos mostraron una pancarta con la frase: “Las Malvinas son argentinas”, señaló EFE.

Con información de EFE

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