El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes 16 de diciembre de 2025 el “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, en un nuevo paso dentro de la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El anuncio fue realizado a través de Truth Social, donde el mandatario aseguró que Venezuela está “rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica”.

En su mensaje, Trump afirmó que la conmoción será “como nunca antes” hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

El republicano anunció así el bloqueo total a los petroleros que ingresen o salgan de Venezuela, en una ampliación significativa del operativo militar iniciado en aguas internacionales del Caribe, que originalmente tenía como objetivo combatir al narcotráfico en la región.

Además, sostuvo que el “régimen ilegítimo de Maduro” utiliza el petróleo de estos yacimientos para financiarse, así como para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro.

Impacto en la industria petrolera venezolana

Tras la orden presidencial, no está claro cuántos petroleros se verán afectados ni qué consecuencias concretas tendrá la medida para la industria petrolera venezolana.

Sin embargo, la decisión ya es considerada una escalada significativa en la presión contra Nicolás Maduro.

La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos incautó el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano.

La interceptación se realizó en el Caribe bajo una orden judicial.

Desde agosto, ha atacado a más de 30 botes presuntamente vinculados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental,

El buque, sancionado por Washington desde 2022 por sus vínculos con una “flota sombra” de transporte de crudo y acusado de violar normas de sanciones, fue trasladado a un puerto de Estados Unidos para iniciar un proceso legal de decomiso de su carga.

Reacciones y consecuencias diplomáticas

La medida ha tensado aún más las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Ha contribuido a una caída de los embarques de crudo venezolano, al tiempo que amenaza con nuevas incautaciones de petroleros sancionados en aguas cercanas.

La nueva escalada del operativo militar estadounidense se produjo en medio de un aumento de la presencia militar en el Caribe.

Caracas la calificó como “piratería”.

Mientras que la Casa Blanca defendió la incautación del primer petrolero sancionado como parte de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas.

Con información de EFE.

