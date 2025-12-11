Estados Unidos elevó este miércoles, 11 de diciembre de 2025, la presión sobre Venezuela al interceptar y confiscar un petrolero frente a sus costas, como parte del despliegue naval y militar que mantiene desde agosto pasado en el Caribe.

Estados Unidos confisca un petrolero

La operación, calificada por Caracas como un “robo descarado”, será denunciada como un “grave crimen internacional” ante organismos extranjeros, según informó el Gobierno venezolano, citó EFE.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, al inicio de una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

De acuerdo con The New York Times, el buque -identificado como Skipper- navegaba con una falsa bandera y fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a sus antecedentes vinculados al contrabando de petróleo iraní, aunque esta vez transportaba crudo venezolano.

La Cancillería venezolana afirmó en un comunicado que este “acto de piratería” pretende desviar la atención del “fracaso rotundo” que, a su juicio, significó la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, donde la opositora María Corina Machado fue homenajeada en ausencia y representada por su hija.

Nicolás Maduro descalificó el galardón que recibió María Corina Machado

Según EFE, el Gobierno de Nicolás Maduro descalificó el galardón, calificándolo como un “premio manchado de sangre”.

Durante el evento en Oslo, el presidente del Comité Noruego del Nobel instó a Maduro a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar para abrir un camino hacia la democracia en Venezuela, recordó EFE.

Mientras tanto, Trump advirtió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que será “el siguiente” en medio del creciente clima de tensión regional.

Maduro respondió exigiendo el “cese del intervencionismo ilegal y brutal” y aseguró que vienen tiempos de “unión” para impulsar una “verdadera revolución bolivariana” junto a Colombia.

