La aerolínea brasileña Gol canceló sus vuelos a Caracas programados para este fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de noviembre de 2025. La decisión responde a la alerta de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., que advierte sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía.

Así se encuentra el espacio aéreo de #Venezuela en estos momentos. La FAA emitió un NOTAM de seguridad que alerta a los pilotos sobre riesgos operativos por interferencias GNSS, los sistemas satelitales que permiten la navegación precisa de las aeronaves.



Los operadores de… pic.twitter.com/M2wnhfItVw — Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) November 22, 2025

Esta advertencia impacta directamente a rutas comerciales que cruzan Venezuela y el Caribe sur, afectando a pasajeros que viajan entre Sao Paulo y Caracas.

Aerolíneas internacionales ajustan operaciones en Venezuela

En el sector aéreo internacional, Iberia y TAP se sumaron a Gol con la cancelación temporal de vuelos a Venezuela. Es una medida que busca proteger a pasajeros y tripulación frente al incremento de actividad militar estadounidense en el Caribe.

Según fuentes de las aerolíneas, la operación se revisará constantemente, pues la seguridad en el espacio aéreo venezolano y sus alrededores se considera actualmente inestable.

La FAA enfatizó que las aeronaves enfrentan riesgos a todas las altitudes, incluyendo fases críticas como despegues, aterrizajes y sobrevuelo.

Este tipo de advertencias suele provocar ajustes inmediatos en las operaciones de líneas aéreas globales, especialmente cuando involucran zonas con actividad militar o despliegues estratégicos.

Avianca se suma a la suspensión

La aerolínea colombiana Avianca canceló sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.

“Cancelamos los vuelos de hoy por ajustes operacionales y estamos evaluando la situación como todas las aerolíneas”, dijo Avianca, que tiene dos vuelos diarios de Bogotá a Caracas.

Wingo, otra aerolínea colombiana que también vuela a Venezuela, no ha cancelado sus vuelos de momento y está pendiente de la evolución de la situación.

“Nosotros no hemos cancelado los vuelos de los próximos dos días, lo estamos evaluando dependiendo de las condiciones de seguridad, etc”, dijo Wingo.

Tensión en el Caribe y advertencia estadounidense

El aviso de la FAA coincide con el despliegue militar del Gobierno de Donald Trump en el Caribe, un operativo presentado como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Desde septiembre de 2025, la acción militar estadounidense ha incluido ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, con un saldo superior a 80 fallecidos, según reportes internacionales.

Este panorama alimenta la preocupación sobre la seguridad aérea en el espacio venezolano, pues la región de información de vuelo de Maiquetía abarca áreas estratégicas del Caribe oriental y sur, donde convergen múltiples rutas comerciales de aerolíneas latinoamericanas y europeas.

Pasajeros afectados y medidas de contingencia

Gol informó que sus pasajeros pueden reprogramar vuelos, solicitar crédito o pedir reembolso, opciones alineadas con políticas globales de protección al usuario.

TAP e Iberia adoptaron decisiones similares, reafirmando que su prioridad es la seguridad operacional en un entorno donde las advertencias aeronáuticas internacionales se han vuelto más estrictas.

