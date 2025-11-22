Los gobiernos de China y Rusia reiteraron su apoyo estratégico a Venezuela, enviando mensajes directos al presidente Nicolás Maduro en la víspera de su cumpleaños.

Estas comunicaciones diplomáticas, cargadas de peso político, buscan reforzar la cooperación bilateral y destacar la resistencia venezolana frente a lo que consideran “injerencias externas”.

Más noticias

Xi Jinping respalda soberanía y seguridad nacional de Venezuela

En una carta difundida por la Cancillería venezolana, el presidente Xi Jinping aseguró que China continuará respaldando a Venezuela para salvaguardar su soberanía, seguridad nacional y estabilidad social.

Maduro destacó que China y Venezuela son “íntimos amigos y buenos socios”, reiterando su rechazo a cualquier intervención extranjera en asuntos internos del país suramericano.

Putin ratifica la asociación estratégica Moscú–Caracas

El presidente Vladimir Putin envió una comunicación oficial en la que ratificó la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela. Dijo que ambas naciones continuarán trabajando estrechamente para fortalecer su cooperación en sectores clave como energía, minería, transporte y seguridad.

Putin expresó confianza en que Venezuela superará “con dignidad” las pruebas actuales, especialmente en medio de un contexto que calificó como “tiempos turbulentos”.

Su mensaje también incluyó un llamado a la solidaridad con el pueblo venezolano, reforzando la presencia rusa en la región.

Cooperación ampliada y acuerdos vigentes entre Maduro y Putin

El respaldo llega semanas después de que entrara en vigor el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación Rusia–Venezuela, que amplía la interacción bilateral en áreas económicas y de defensa.

Para el gobierno de Maduro, esta alianza representa un pilar fundamental ante presiones diplomáticas y económicas externas, especialmente frente a Estados Unidos.

De hecho, el presidente venezolano ha señalado que mantiene una “comunicación diaria y permanente” con el Kremlin sobre temas energéticos, de seguridad y defensa.

Despliegue militar de EE.UU. y advertencias aéreas

Las declaraciones de China y Rusia ocurren mientras crece la tensión en la región. El gobierno de Estados Unidos, bajo la dirección de Donald Trump, ordenó un despliegue militar en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

En este contexto, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a extremar precauciones sobre el espacio aéreo venezolano y parte del Caribe, alertando sobre una “situación potencialmente peligrosa” en la región de información de vuelo de Maiquetía.

Con información de EFE

Te recomendamos