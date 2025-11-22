La Administración Federal de Aviación (FAA) lanzó una alerta para el transporte aéreo internacional sobre la Región de Información de Vuelo de Maiquetía. Es un espacio controlado por Venezuela e incluye zonas del Caribe sur y oriental.

La autoridad estadounidense instó a las aerolíneas a extremar precauciones operativas. Es una recomendación que refleja el deterioro de la seguridad regional y el incremento del despliegue militar en el Caribe.

Riesgos por actividad militar y tensiones políticas

De acuerdo con el comunicado, las amenazas en el espacio aéreo venezolano pueden afectar aeronaves en todas las altitudes. Es decir, desde vuelos en tránsito hasta operaciones de llegada y salida, así como actividades en tierra.

Este panorama se enmarca en una creciente presión política y militar de Washington hacia el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de participar activamente en el narcotráfico regional.

Despliegue naval estadounidense y operaciones antinarcóticos

La advertencia de la FAA coincide con el arribo del USS Gerald Ford, el portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, al sur del Caribe.

Este movimiento se suma a un operativo sostenido desde el verano con el objetivo declarado de combatir el tráfico de drogas.

Según reportes oficiales, las fuerzas estadounidenses han destruido cerca de veinte embarcaciones presuntamente cargadas con droga, acciones que han dejado más de 80 fallecidos entre sus ocupantes.

Implicaciones para la aviación regional y operadores comerciales

Para las aerolíneas que operan o sobrevuelan el Caribe, esta alerta se traduce en una necesidad urgente de evaluar rutas, reforzar protocolos y monitorear en tiempo real la situación en el espacio aéreo venezolano.

La conjunción entre tensiones geopolíticas, operativos militares y riesgos de seguridad convierte a esta zona en un corredor crítico para la aviación comercial sudamericana y global.

Con información de EFE

