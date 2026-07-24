Trump lanza una advertencia a China y Rusia por posible apoyo militar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, 24 de julio de 2026, que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra.

Al mismo tiempo, les advirtió que, si lo hicieran, sería “muy malo” para ambos países.

“En mi opinión, dos grandes países de los que a menudo se habla en relación con Irán no están participando. Si lo hicieran, sería muy malo para ellos; claramente no iría en su mejor interés”, expresó el republicano en su red social Truth.

Relación entre Trump y Xi Jinping

Trump aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, le dijo durante su última reunión en mayo en Pekín que “no daría ni vendería armas, bajo ninguna circunstancia, a la República Islámica de Irán”. Además, enfatizó que esa promesa incluía a las empresas chinas.

El presidente estadounidense confió en la palabra de Xi Jinping, dada la buena relación entre ambos y el hecho de que Estados Unidos también está haciendo “grandes favores” a China.

Declaraciones sobre Rusia

En cuanto al presidente ruso, Vladímir Putin, Trump aseguró que el líder del Kremlin, “a pesar de la horrible guerra en Ucrania”, también le dijo que “no vendería armas a Irán”. Esta afirmación resalta la postura de Rusia en el contexto actual.

Contexto del conflicto

Trump recordó que Estados Unidos no está transfiriendo armas directamente a Ucrania. En cambio, lo hace a través de los países de la OTAN, quienes “pagan el precio completo”. Además, mencionó que Washington desconoce después “cómo se distribuyen” esas armas.

Estas declaraciones se producen en medio de una escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Ambas naciones rompieron hace dos semanas el alto el fuego y han comenzado a intercambiar ataques diarios en el golfo Pérsico.

Con información de EFE

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