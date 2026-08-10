Trump asegura que EE.UU. controla el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes 10 de agosto de 2026 que su país mantiene el control del estrecho de Ormuz, pese al bloqueo que Irán impuso sobre esta estratégica vía marítima como represalia por la guerra. El mandatario sostuvo que la Armada estadounidense controla actualmente el paso y aseguró que las Fuerzas Armadas de su país han retirado las minas marinas que Irán coloca ocasionalmente en la zona.

Trump hizo estas declaraciones durante una comparecencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Según el presidente estadounidense, el estrecho ya se encuentra abierto y bajo control de Estados Unidos. Mientras tanto, Irán negocia con su vecino Omán un posible acuerdo para reabrir el tráfico marítimo y difundió una lista de condiciones que Washington debería cumplir para permitir nuevamente el paso por esta ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

Irán plantea condiciones para reabrir el estrecho

Teherán presentó el pasado sábado sus exigencias en medio de las conversaciones sobre el futuro del estrecho de Ormuz. Entre sus pedidos figura el levantamiento del bloqueo naval impuesto contra Irán. También exige el fin de las sanciones que afectan al país y la liberación de los activos iraníes que permanecen bloqueados.

La lista incluye además una compensación por los daños que, según Irán, provocó la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero. Estas condiciones forman parte de las negociaciones que Irán mantiene con Omán sobre una posible salida a la situación que afecta al tránsito marítimo.

El estrecho de Ormuz ocupa un lugar central en esta disputa porque constituye una vía clave para el comercio mundial de petróleo. Irán busca establecer las condiciones para recuperar el tránsito marítimo, mientras Estados Unidos sostiene que sus fuerzas mantienen el control del paso.

Trump, por su parte, rechazó las condiciones planteadas por Teherán y respondió directamente a las exigencias iraníes.

Trump reclama compensaciones a Irán

El presidente estadounidense utilizó este lunes su plataforma Truth Social para plantear su propia exigencia. Trump señaló que Irán deberá compensar a Estados Unidos por los abusos que, según afirmó, cometió en el pasado.

Además, reclamó una indemnización para los familiares de los manifestantes que fueron víctimas de la represión estatal iraní. De esta manera, Trump contrapuso las exigencias de Teherán con sus propios pedidos de compensación.

Durante su intervención en la Casa Blanca, el mandatario también se refirió a las minas marinas que Irán coloca ocasionalmente en el estrecho. Trump aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses ya desminaron por completo el paso.

La posición de Washington y las condiciones planteadas por Teherán muestran dos posturas distintas sobre la reapertura del estrecho. Irán exige el levantamiento del bloqueo naval, el fin de las sanciones, la liberación de sus activos bloqueados y una compensación por los daños de la guerra. Estados Unidos, en cambio, afirma que controla la vía marítima y reclama compensaciones a Irán por abusos del pasado y por la represión contra manifestantes.

Las negociaciones entre Irán y Omán continúan mientras ambas partes mantienen sus respectivas exigencias sobre el futuro del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

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