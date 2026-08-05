Acuerdo entre Irán y Omán no supondrá reapertura inmediata de Ormuz

Un posible acuerdo entre Irán y Omán sobre la navegación en el estrecho de Ormuz no significará la apertura inmediata de esta importante ruta marítima. Así lo afirmó este miércoles, 5 de agosto de 2026, la televisión estatal iraní, que citó a una fuente oficial no identificada.

La fuente aseguró que las conversaciones entre Teherán y Mascate se desarrollan únicamente entre ambos países y no tienen relación con Estados Unidos. Además, señaló que el paso permanecerá cerrado mientras continúen las acciones que Irán considera “violaciones” de Washington.

Según informó EFE, Teherán sostiene que la reapertura dependerá de un cambio en la postura estadounidense.

Negociaciones entre Irán y Omán buscan una ruta segura en Ormuz

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, calificó las conversaciones con Omán como positivas. Según explicó, ambos países trabajan en un mecanismo para gestionar el tránsito marítimo por el estrecho.

Bagaei afirmó que un acuerdo sobre una ruta segura sería una condición necesaria, pero no suficiente, para reabrir esta vía estratégica. El funcionario insistió en que todavía existen factores políticos que impiden una decisión definitiva.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Por allí circula una gran parte del petróleo y gas que abastece los mercados internacionales.

Estados Unidos presiona por la reapertura del estrecho de Ormuz

Mientras Irán mantiene su postura, Estados Unidos aseguró que participa en las negociaciones y expresó su confianza en lograr un acuerdo para restablecer el tránsito comercial. Según EFE, Washington afirmó que las conversaciones podrían permitir una pronta solución a la crisis.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que suspendió un ataque contra Irán para abrir espacio a negociaciones. Sin embargo, Teherán negó que exista un diálogo directo con Washington y afirmó que solo mantiene conversaciones con Omán.

Crisis entre Irán y Estados Unidos aumenta tensión regional

La disputa ocurre después de un memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos el pasado 17 de junio, con mediación de Pakistán y Catar. El acuerdo buscaba reducir las tensiones, pero las hostilidades se reanudaron semanas después.

EFE señaló que el cierre del estrecho de Ormuz generó nuevas preocupaciones internacionales por el impacto que podría tener en el comercio energético mundial.

Por ahora, Irán mantiene que la reapertura de esta ruta dependerá de las condiciones políticas y de las garantías que reciba frente a sus reclamos.

Con información de EFE

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