Tribunal ordena que seis bienes de Charlie Zaa pasen al Estado colombiano, por el caso autodefensas

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Seis propiedades del cantante Charlie Zaa quedarán en manos del Estado colombiano para la reparación de víctimas del conflicto armado. La extinción de dominio fue ordenada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dentro de una sentencia contra 10 exparamilitares del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión incluye inmuebles ubicados en los departamentos de Cundinamarca y Tolima. El artista, cuyo nombre es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, ha negado los cargos y sostiene que su patrimonio proviene de su carrera musical.

Los bienes incluidos de Charlie Zaa en la decisión judicial

Entre las propiedades figuran dos locales comerciales y un lote de terreno con mejoras en Girardot, Cundinamarca. También constan dos lotes urbanos situados en Guamo y Lérida, además de la Hacienda Guamal, ubicada en San Luis, en el departamento del Tolima.

Según informó Caracol Noticias, la investigación busca establecer si esas propiedades fueron adquiridas con recursos del extinto Bloque Tolima. Las indagaciones parten de declaraciones rendidas por exintegrantes de esa estructura paramilitar, que operó en el departamento del Tolima entre 1998 y 2005.

La Fiscalía General de Colombia también investiga si existieron vínculos entre el cantante y ese grupo.

En junio de 2026, la Fiscalía ocupó varios bienes del artista, entre ellos un centro comercial, dos discotecas y un hotel. Esa actuación respondió a sospechas de que las propiedades eran utilizadas para ocultar recursos del Bloque Tolima.

Charlie Zaa sostiene que su patrimonio procede de la música

El cantante ha invocado la presunción de inocencia frente a los señalamientos. Además de negar los cargos, ha afirmado que compareció ante las autoridades y que continuará atendiendo cada requerimiento de la justicia.

Su posición es que los bienes que conforman su patrimonio son producto de su actividad musical.

El artista mantiene sus actividades y ha anunciado la gira ‘Nacer de Nuevo’, prevista para octubre y noviembre. De acuerdo con ese anuncio, el recorrido lo llevaría a México, Estados Unidos y Puerto Rico.

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