Fiscalía de Colombia decomisa bienes de Charlie Zaa por supuestos vínculos con paramilitares

La Fiscalía General de Colombia ocupó cuatro bienes del cantante colombiano Charlie Zaa, valorados en más de 45 467 millones de pesos (unos 14,1 millones de dólares). Esta medida forma parte de una investigación que busca establecer si esas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Detalles sobre los bienes ocupados

Según informó la Fiscalía este viernes 17 de julio, los bienes corresponden a un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot, departamento de Cundinamarca, e Ibagué, en Tolima. La investigación intenta esclarecer el origen de los recursos utilizados para adquirir esos inmuebles.

Investigación apunta a presuntos recursos del Bloque Tolima

La Fiscalía sostiene que Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, excomandante del Bloque Tolima de las AUC, habría utilizado a terceros para mover dinero e invertir en bienes inmuebles. Con esa estrategia, según la investigación, buscó ocultar el origen ilícito de esos recursos.

Reconocimiento y carrera de Charlie Zaa

Charlie Zaa, cuyo nombre real es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, figura entre los intérpretes de boleros más conocidos de Colombia. Alcanzó gran reconocimiento a finales de la década de 1990 gracias a discos como Sentimientos y Un segundo sentimiento, producciones que vendieron millones de copias en América Latina.

Inicio del proceso judicial

El proceso judicial comenzó en julio de 2025. En ese momento, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó las primeras medidas cautelares sobre los bienes del artista dentro de un proceso de extinción de dominio. Desde entonces, la Fiscalía mantiene la hipótesis de que esas propiedades pudieron ser adquiridas con recursos del Bloque Tolima de las AUC. Además, considera que posteriormente habrían servido para realizar operaciones de lavado de dinero.

Testimonios dieron origen al caso

El Bloque Tolima operó entre 1998 y 2005. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, ese grupo paramilitar estuvo implicado en al menos 20 masacres, 270 asesinatos colectivos y más de 180 desapariciones forzadas.

La investigación surgió a partir de testimonios entregados por exintegrantes de esa estructura armada durante diligencias de la Ley de Justicia y Paz. En esas declaraciones, señalaron que Charlie Zaa habría sido la “cara visible” de bienes que, según esos testimonios, pertenecían a alias Daniel, quien falleció en 2009.

Reacción del cantante ante los señalamientos

Cuando el caso se hizo público el año pasado, el cantante rechazó los señalamientos. También pidió que se respete su derecho a la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones. En esa ocasión, el artista afirmó que todos sus bienes provienen de “un trabajo honesto y constante” desarrollado durante más de tres décadas de carrera artística. Además, expresó su disposición a colaborar con las autoridades para demostrar su inocencia dentro del proceso que lleva adelante la Fiscalía colombiana.

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