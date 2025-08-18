De acuerdo con la investigación publicada por revista Semana, en los últimos dos años narcotraficantes y grupos guerrilleros han tomado control de la frontera ecuatoriana, desplazando a las Fuerzas Armadas de Ecuador y Colombia. Los informes de inteligencia citados en la publicación señalan que estas organizaciones tienen las “llaves” de ingreso y salida entre las dos naciones.

Un alto oficial ecuatoriano consultado por la revista reconoció que los ejércitos fueron reemplazados por mafias con capacidad de comprar voluntades políticas, judiciales y policiales. “Ellos han comprado todo lo que han querido”, dijo el militar en declaraciones recogidas por Semana.

Estrategias criminales en el límite binacional

La investigación muestra que las organizaciones han invertido en infraestructura para fortalecer sus operaciones. Construyeron puentes y carreteras en medio de la selva con el objetivo de transportar la cocaína producida en Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo.

Estas rutas permiten la salida de la droga hacia Ecuador y desde allí a mercados de Estados Unidos, Europa y Asia.

Las mafias también recurren a la producción de dólares falsos, usados en combinación con dinero del narcotráfico y del contrabando para infiltrar la economía ecuatoriana, según reveló la misma publicación.

Impacto de las fallidas negociaciones de paz en Colombia

Revista Semana detalla que los procesos de diálogo del Gobierno de Gustavo Petro con grupos armados en Colombia han repercutido en la seguridad ecuatoriana.

Autoridades militares de Quito señalaron a la revista que, por las restricciones operativas en territorio colombiano, se dificultaba realizar acciones conjuntas. Tras el fracaso de esas conversaciones, se retomaron operaciones ofensivas en la zona.

Los grupos armados vinculados a las disidencias de las FARC y al ELN continúan manejando economías ilícitas a ambos lados de la frontera, con conexiones directas con carteles de México, Europa y Albania. En Ecuador, estas facciones operan bajo nuevas denominaciones, como las llamadas Autodefensas Unidas de Nariño, de acuerdo con informes de inteligencia citados por Semana.

Minería ilegal y crisis ambiental

Otro eje identificado por la investigación es la minería ilegal controlada por guerrillas colombianas en territorio ecuatoriano. El Ejército del Ecuador explicó a Semana que estas organizaciones extraen oro con métodos que generan un grave impacto ambiental.

Posteriormente, trasladan el material a Colombia para darle salida en el mercado. “Por un kilo de oro que ponen en el mercado, tienen 100 000 dólares”, detalló un oficial citado por la publicación.

El poder en Rumichaca y el “cambiazo” de drogas

El puente internacional de Rumichaca, principal paso legal entre ambos países, también está bajo influencia de organizaciones criminales, según revista Semana.

El Tren de Aragua asumió allí el narcotráfico, el tráfico de migrantes y la extorsión de sectores económicos, con capacidad de penetrar a fuerzas policiales mediante sobornos.

Además, la revista documentó la práctica del “cambiazo”: cargamentos de cocaína cruzan hacia Ecuador a cambio de ketaminas enviadas desde el país hacia Colombia, insumo clave para producir drogas sintéticas en grandes ciudades.

Ecuador, epicentro logístico

El general Fausto Salinas, excomandante de la Policía ecuatoriana, dijo a revista Semana que de las 1 500 toneladas de cocaína que produce Colombia cada año, cerca de 900 transitan por Ecuador para su salida hacia distintos continentes.

La ventaja logística y los trayectos más cortos hacen que el territorio ecuatoriano sea estratégico para las redes criminales.

Durante la rueda de prensa de este lunes 18 de agosto de 2025, Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia, fue consultada sobre la denuncia publicada por la revista Semana en la que se advertía de movimientos irregulares de paramilitares o guerrilleros en la frontera norte entre Colombia y Ecuador.

La pregunta hacía referencia a reportes en redes sociales que retomaron la publicación del medio colombiano, donde se advertía de un cruce permanente de grupos irregulares en la zona, generando un escenario de inseguridad.

Jaramillo respondió que, en ese momento, no contaba con información oficial al respecto y que probablemente los ministerios de Defensa y del Interior manejaban datos más precisos sobre el tema. La vocera aclaró que no podía confirmar los reportes mencionados y añadió que sería irresponsable dar una declaración sin la información verificable correspondiente.