Charlie Zaa rompe el silencio tras la incautación de sus bienes

El cantante colombiano, Charlie Zaa, publicó un comunicado a través de su cuenta de Instagram, en el que se refiere a la incautación de cuatro de sus propiedades, por parte de la Fiscalía General de Colombia. El artista emitió la comunicación este viernes 17 de julio de 2026.

Fiscalía incauta cuatro propiedades de Charlie Zaa en Colombia

La Fiscalía General de Colombia tomó cuatro bienes de Charlie Zaa, evaluados en 14,1 millones de dólares. La medida judicial es parte de una investigación que busca establecer si los inmuebles fueron adquiridos con recursos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se trata de un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot, Cundinamarca, e Ibagué, Tolima, según información divulgada por la Fiscalía este viernes.

La investigación sostiene que el excomandante del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, recurrió presuntamente a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones inmobiliarias, con el propósito de ocultar el origen de los recursos.

Charlie Zaa, nombre artístico de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, se posiciona como uno de los intérpretes de boleros más reconocidos de Colombia y alcanza la fama a finales de la década de 1990, con álbumes como “Sentimientos” y “Un segundo sentimiento”, que venden millones de copias en América Latina.

El proceso comenzó en julio de 2025, cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordena las primeras medidas cautelares sobre los bienes del cantante, dentro de un proceso de extinción de dominio. En ese momento, la Fiscalía señala que las propiedades podrían tener origen en recursos del Bloque Tolima de las AUC y un posterior uso para lavado de dinero.

El comunicado del cantante en Instagram

En su comunicado, Charlie Zaa afirma que construyó su carrera, su nombre y el patrimonio de su familia durante más de treinta años, con base en trabajo honesto, esfuerzo y dedicación. El cantante señaló que, por respeto a quienes lo acompañan en su trayectoria, considera necesaria la aclaración pública.

El artista precisó que el proceso relacionado con los bienes de su familia continúa en trámite y que no existe sentencia en su contra. Tampoco, hay una decisión judicial que declare ilícito su patrimonio, ni una decisión definitiva de extinción de dominio. Según el comunicado, las medidas conocidas por la opinión pública corresponden a una etapa inicial del proceso, en la que la defensa comienza a ejercer su derecho a presentar pruebas sobre el origen de los bienes.

Charlie Zaa aseguró que comparece siempre ante las autoridades con transparencia y expresa su disposición a continuar la colaboración con la justicia colombiana cada vez que se lo requiera. El cantante manifestó su confianza en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que la evidencia, y no los titulares, permita establecer la verdad del caso.

En el comunicado, el artista agradeció las oraciones, los mensajes de apoyo y el respeto con el que, según su relato, distintas personas y medios de comunicación abordan la situación. Zaa señaló que esa solidaridad representa una fortaleza para él y para su familia durante el proceso.

El cantante Charlie Zaa mantiene su gira pese al proceso judicial

Charlie Zaa informó que continúa con sus actividades artísticas mientras avanza el proceso judicial. El comunicado señaló que el cantante sigue con el trabajo que desarrolla durante toda su vida: cantar y compartir con el público cada presentación del Tour “Nacer de Nuevo”. El artista adelantó además que informa oportunamente cualquier decisión relevante dentro del proceso judicial en marcha.

En el cierre del comunicado, el cantante pidió a la opinión pública que permita el conocimiento completo de la verdad antes de emitir un juicio sobre el caso. A la vez, expresó su convicción en que la verdad prevalece una vez valoradas todas las pruebas con objetividad. El texto incluyó una cita bíblica del libro de Proverbios: “El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá” (Proverbios 19:9).

Antecedentes del caso de Charlie Zaa

El Bloque Tolima de las AUC operó entre 1998 y 2005 y, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, tiene relación con al menos 20 masacres, 270 asesinatos colectivos y más de 180 desapariciones forzadas.

El caso contra Charlie Zaa surgió a partir de testimonios entregados por exintegrantes de ese grupo paramilitar, en diligencias de la Ley de Justicia y Paz, en las que señalan al cantante como la presunta “cara visible” de bienes vinculados a alias Daniel, fallecido en 2009.

Tras conocerse la investigación el año pasado, Charlie Zaa rechazó los señalamientos y pidió respeto por su presunción de inocencia. El artista aseguró entonces que todos sus bienes son fruto de un trabajo honesto y constante durante más de tres décadas de carrera.

Aquí todo sobre el artista Charlie Zaa