Una explosión de un camión cisterna que transportaba 49 500 litros de gas LP sacudió al sector de Iztapalapa, en el sur de Ciudad de México, este miércoles 10 de septiembre de 2025.

Explosión de camión de gas deja 3 muertos y más de 70 heridos en Ciudad de México

La fuerte explosión ya deja un trágico saldo de tres muertos y más de 70 heridos, según confirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El incidente ocurrió tras la volcadura del vehículo en el Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las zonas de mayor tránsito vehicular en la capital.

Las autoridades reportaron que las llamas alcanzaron 30 metros de altura, afectando 18 vehículos y generando caos en esta populosa demarcación de 1,8 millones de habitantes. La fiscalía ya investiga las causas del accidente.

Caos en Iztapalapa tras la volcadura del camión

El camión, propiedad de la empresa Silza, parte de Grupo Tomza, volcó alrededor de las 14:30 horas, provocando una fuga de gas que desató la explosión.

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que una espesa nube de gas se expandió bajo el puente, seguida de un estallido que generó pánico entre los transeúntes.

Personas cercanas al lugar huyeron mientras las llamas consumían vehículos y estructuras cercanas, dejando ropa chamuscada y rastros de hollín en la zona.

Heridos graves fueron llevados en helicóptero

Clara Brugada detalló que los 70 heridos, muchos con quemaduras de segundo y tercer grado, recibieron atención en hospitales como el José María Morelos y Pavón y el General de Zona Número 53.

Cinco personas fueron trasladadas en helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, aseguró que el riesgo está controlado, pero pidió a la población no acercarse al área para facilitar las labores de los bomberos, quienes aún manejan una fuga residual de 20 000 litros de gas.

Siniestro paralizó la movilidad en Iztapalapa

El siniestro paralizó la movilidad en Iztapalapa. Autoridades cerraron la Calzada Ignacio Zaragoza y la avenida Ermita Iztapalapa, afectando el tráfico en ambas direcciones.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, confirmó la suspensión del servicio de trolebús, cablebús y la estación del Metro Santa Marta hasta garantizar la seguridad.

Equipos de emergencia, apoyados por la Marina, trabajaron para sofocar las llamas y evacuar a los residentes cercanos.

Investigación en curso

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas de la volcadura.

Este incidente recordó tragedias previas, como la explosión de 2015 en el Hospital Materno de Cuajimalpa, que dejó siete muertos. Las autoridades prometen actualizar la lista de heridos y brindar apoyo médico a las víctimas.

Con información de EFE.

