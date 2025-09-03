Durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, subrayó que su Gobierno mantendrá la cooperación en seguridad, pero sin permitir presencia militar extranjera en el territorio nacional.

Sheinbaum recordó que el acuerdo de febrero se basa en “confianza mutua, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía”. En Palacio Nacional, la mandataria presentó los avances de su estrategia de seguridad junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el canciller Juan Ramón De la Fuente.

Rubio destacó en conferencia de prensa conjunta que la cooperación en operaciones contra el narcotráfico siempre ha existido, pero ahora se busca un mecanismo más estructurado y sistemático.

“Se trata de celebrar reuniones regulares y ampliar la coordinación”, afirmó. Asimismo, agradeció al Gobierno mexicano: “No hay gobierno que coopere más con nosotros en la lucha contra la criminalidad que México, y se lo agradecemos muchísimo”.

El canciller De la Fuente indicó que el nuevo grupo binacional permitirá obtener “más y mejores resultados” para ambos países. Señaló que las operaciones conjuntas beneficiarán a los pueblos y que la reunión entre Sheinbaum y Rubio “ha servido para marcar una ruta más definida” en la lucha contra el narcotráfico. Además, anticipó que el grupo de alto nivel podrá informar de avances en los próximos meses.

Tráfico de armas hacia México

Rubio también abordó el tráfico de armas hacia México y reconoció la detención y entrega de 59 delincuentes de alto nivel. Además de seguridad, ambos mandatarios trataron asuntos comerciales y migratorios, incluyendo aranceles, exportaciones y control fronterizo.

El acercamiento diplomático se produce en un contexto de mayor acción militar estadounidense en Latinoamérica y la búsqueda de México de equilibrar cooperación estratégica y defensa de su soberanía.

