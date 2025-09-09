La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó la moción con 12 votos a favor y 6 en contra, declarar a la presidente de México, Claudia Sheinbaum, non grata. La iniciativa impulsada por las legisladoras Maricarmen Alva Prieto, Patricia Juárez Gallegos y el congresista Ernesto Bustamante Donayre, quien presidió la sesión.

Congresistas se refieren a declaraciones de Sheinbaum

Bustamante aseguró que las declaraciones de la mandataria mexicana eran “altisonantes y ofensivas para el Perú, para la constitucionalidad y para el respeto a las instituciones”. El parlamentario, que en el pasado fue señalado por comentarios machistas, destacó que esta decisión busca defender la dignidad nacional.

Las críticas contra Sheinbaum se originaron en su respaldo al expresidente Pedro Castillo, a quien llamó “presidente legítimo del Perú” después de su destitución y encarcelamiento tras intentar disolver el Congreso.

Para los legisladores peruanos, esas expresiones vulneraron la soberanía del país y evidenciaron una postura hostil desde el inicio de su mandato. Sin embargo, algunos congresistas como Alex Flores defendieron a la mandataria mexicana, alegando que se trataba de opiniones personales y que no hubo una acción diplomática formal que justificara la sanción.

La polémica medida todavía debe ser ratificada en el Pleno del Congreso. Si se confirma, el acuerdo será remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para que determine las acciones correspondientes.

Congresista sostiene que es un acto de defensa legítima

“Este no es un acto contra el pueblo mexicano, sino una defensa legítima de la soberanía y las instituciones del Perú”, sostuvo la congresista Alva Prieto al exponer los argumentos de la moción, recogidos por La Jiribilla.

El debate refleja un nuevo capítulo en las tensiones diplomáticas entre Perú y México, que ya habían tenido episodios similares durante la crisis política tras la salida de Pedro Castillo.

La discusión también reabre el análisis sobre la Doctrina Estrada, principio histórico de la política exterior mexicana que defiende la no intervención en asuntos internos de otros países, y que según el Congreso peruano fue ignorada por la mandataria.

Sheinbaum reafirma su posición sobre Castillo

Claudia Sheinbaum reafirmó este martes, 9 de septiembre de 2025, que su Gobierno mantendrá su posición con respecto al expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022). Lo considera víctima de un golpe de Estado, pese a que el país suramericano votará próximamente para declararla persona non grata, de acuerdo con la agencia Efe.

“No es una agresión. Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice. Es una política que viene desde el Gobierno del presidente López Obrador (…). Nosotros mantenemos el mismo criterio. Entonces, no importa. vamos a mantener nuestra posición”, afirmó durante su comparecencia matinal.

