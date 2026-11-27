Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

Las tormentas, nevadas y bajas temperaturas continúan afectando a Estados Unidos este viernes 27 de noviembre de 2026, después de la celebración del Día de Acción de Gracias. El temporal provocó retrasos y cancelaciones aéreas, además de cortes de electricidad que dejaron a cientos de miles de usuarios sin servicio.

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Hasta las 14:30, hora del este, alrededor de 2 200 vuelos registraban retrasos y otros 135 habían sido cancelados. Además, unos 448 550 clientes permanecían sin electricidad, según los portales FlightAware y PowerOutage, informó EFE.

Tormentas y nevadas afectan ambas costas de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó sobre una amplia tormenta que avanzaba por el noreste del país. El fenómeno provocaba ventiscas, inundaciones costeras y lluvia engelante en Maine.

También se registraban nevadas en el valle de Tennessee y los Apalaches. El organismo advirtió que estas condiciones podrían generar dificultades para los desplazamientos.

En la costa oeste, California y Washington enfrentaban lluvias generalizadas, nevadas en zonas montañosas, fuertes ráfagas de viento y oleaje elevado. Estas condiciones podrían mantenerse hasta la próxima semana, según EFE.

Más de 2 000 vuelos presentan retrasos por el temporal

El transporte aéreo también sufría las consecuencias del mal tiempo. El aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York encabezaba la lista de terminales con más cancelaciones, seguido por Logan, en Boston, y Dulles, en Washington.

Aunque las cancelaciones disminuyeron frente al jueves, los retrasos continuaban afectando a miles de pasajeros.

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Casi 450 000 usuarios permanecen sin electricidad

Los cortes eléctricos se concentraban principalmente en Pensilvania, Nueva Jersey, Misuri, Maryland y Virginia.

Pensilvania registraba 109 690 usuarios afectados, seguida de Nueva Jersey, con 68 721, y Misuri, con 66 220.

Las autoridades declararon emergencias en Nueva Jersey y Nueva York. En esta última ciudad, el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s fue aplazado hasta el sábado, informó EFE.

Con información de EFE

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