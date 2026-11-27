Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

El tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s, en Nueva York, fue aplazado hasta el sábado 28 de noviembre de 2026 debido a una fuerte tormenta que amenaza la costa este de Estados Unidos. El evento estaba previsto para el jueves, 26 de noviembre de 2026, pero las condiciones meteorológicas obligaron a modificar la programación.

La cadena de grandes almacenes Macy’s confirmó la decisión mediante un comunicado. La empresa explicó que la seguridad de los participantes y espectadores es su principal prioridad. Tras consultar con las autoridades municipales y los organismos colaboradores, resolvió cambiar la fecha de celebración, informó EFE.

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El desfile cumple este año 100 años de historia. Según la prensa estadounidense, es la segunda vez que se modifica su calendario. La anterior ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1944.

Macy’s confirma nueva fecha para el desfile en Nueva York

La celebración se realizará el sábado a las 08:30. Miles de personas suelen congregarse en las calles de Manhattan para observar las carrozas, bandas musicales y enormes globos de personajes populares.

La modificación busca evitar que los asistentes y participantes queden expuestos a las condiciones climáticas adversas.

Tormenta amenaza con lluvias, inundaciones y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre una intensa tormenta costera que podría provocar inundaciones, mareas extraordinarias y nevadas en distintas zonas del país.

Nueva York espera lluvias, inundaciones costeras y fuertes ráfagas de viento. La oficina de Gestión de Emergencias prevé vientos sostenidos de entre 30 y 38 millas por hora, con ráfagas de hasta 60 millas por hora.

Las condiciones más complicadas se esperan durante el jueves, especialmente en puentes y sectores elevados, según EFE.

Nueva Jersey declara estado de emergencia

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos ante la tormenta.

Las autoridades mantienen las alertas mientras el sistema meteorológico avanza por la costa este, desde Florida hasta Nueva Inglaterra, informó EFE.

Con información de EFE

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