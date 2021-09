Cuatro personas mueren en tiroteo en Florida; entre las víctimas están una madre y su bebé de 3 meses

Cuatro personas, incluido un bebé de tres meses y su madre, murieron este domingo 5 de septiembre del 2021 en un tiroteo en el condado de Polk, en el centro-oeste de Florida, cuando un exmarine de EE.UU. que dijo ser “un superviviente” disparó contra varias viviendas, informaron las autoridades.

El alguacil del condado Polk, Grady Judd, dijo en rueda de prensa que el sospechoso, que fue detenido tras resultar herido en la confrontación con las autoridades, estaba vestido con camuflaje, con un chaleco antibalas y dijo que había ido para un “tiroteo”.

Grady subrayó que hay “cero conexión entre el asesino y las víctimas” y que el agresor estaba bajo el efecto de metanfetaminas.

Polk Co. sheriffs deputies escorting 33-year-old Bryan Riley to county jail. He’s accused of shooting and killing four people, including a baby. We’ll have a live report at 5. @fox35orlando #fox35 pic.twitter.com/XBSpFcTZiZ

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo cuando el sospechoso, identificado como Bryan Riley, de 33 años, disparó contra varias casas en una misma cuadra en la ciudad de Lakeland, detalló el alguacil.

En el hecho murieron una madre de 33 años y su bebé de tres meses mientras la tenía en sus brazos, y también resultó herida con múltiples disparos una niña de 11 años que está siendo tratada en el hospital Tampa General, según las autoridades.

En otro apartamento aledaño murió la abuela del bebé, de 66 años, detalló el alguacil, que dijo que “por si fuera poca maldad” mató a un perro también.

Horrific.



'Survivalist' Bryan Riley shot and killed 4 people this morning. One of them was 3month old baby



Sheriff Grady Judd says they haven't found evidence he knew any of the victims. An 11-yr-old was also shot multiple times, Judd says she's expected to survive @10TampaBay pic.twitter.com/WOq7Y1X6dn