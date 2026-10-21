Tercera noche seguida con un toque de queda parcial en París

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

París cumple este miércoles, 21 de octubre de 2026, su tercera noche consecutiva de toque de queda en dos zonas céntricas afectadas por los saqueos y actos vandálicos del pasado fin de semana. La Prefectura de Policía renovó la medida para contener nuevos incidentes.

Toque de queda en París: zonas y horarios de la restricción

La restricción afecta a los alrededores de la plaza de la República y al sector de Les Halles. La medida rige desde las 23:00 de este miércoles hasta las 06:00 del jueves, según informó la Prefectura de Policía en un mensaje publicado en la red social X.

La disposición prohíbe la presencia de adultos y menores de edad en los perímetros establecidos. Su aplicación responde a instrucciones del primer ministro, Sébastien Lecornu, y del ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Según EFE, el dispositivo actual es más limitado que el aplicado el lunes. Entonces, las restricciones también abarcaron zonas próximas a instituciones de poder, como el Palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional.

Saqueos en Francia dejan miles de comercios afectados

Las medidas buscan frenar los saqueos y pillajes registrados al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre. Las protestas denunciaron el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios de sanidad y educación.

Al menos 3 000 establecimientos comerciales resultaron afectados por los disturbios. Además, las autoridades contabilizaron algo más de 2 500 arrestos en distintas ciudades francesas.

De acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, 174 personas permanecen en prisión preventiva. El 95 % de los detenidos son hombres y el 70 % son mayores de edad.

Otras ciudades francesas aplican restricciones nocturnas

Niza y Burdeos mantienen toques de queda en determinados barrios, aunque las restricciones se dirigen a menores de edad que no estén acompañados. Estas medidas estarán vigentes hasta el 26 de octubre.

Marsella y Lyon, que aplicaron restricciones durante las dos noches anteriores, todavía no habían anunciado si renovarían los dispositivos, informó EFE.

Las autoridades permanecen en alerta ante una nueva movilización convocada por los llamados chalecos amarillos para el sábado 24 de octubre de 2026.

Con información de EFE

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