Sismos de más de 4 de magnitud sacuden el Chocó, en Colombia, este miércoles 16 de septiembre

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Tres sismos sacudieron el Chocó, en Colombia, la tarde de este miércoles 16 de septiembre de 2026, en el lapso de seis minutos, dos de estos con más de 4 de magnitud, según reportó el Servicio Geológico de Colombia. Más tarde, se registró un cuarto temblor también sobre los 4 de magnitud. Conozca los epicentros de los movimientos telúricos.

Los sismos que sacuieron el Chocó en Colobia este miércoles 16 de septiembre

El Servicio Metereológico de Colombia reportó tres sismos en el Chocó, la tarde de este miércoles 16 de septiembre, en el lapso de seis minutos.

El primero ocurrió a las 15:12, con una magnitud de 4.7 y una profundidad de 40 kilómetros, en Medio San Juan (Andagoya) – Chocó, Colombia.

Dos minutos después, a las 15:14, el Servicio reportó el segundo sismo con magnitud 4.4 y profundidad de 37 kilómetros, en Sipí – Chocó.

El tercero ocurrió a las 15:18, con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 38 kilómetros, también en Medio San Juan (Andagoya) – Chocó, Colombia.

A las 15:55, el Servicio reportó otro sismo de magnitud 4.4, con una profundidad de 38 kilómetros, en Istmina – Chocó, Colombia.

Terremoto del 10 de agosto en Colombia

El terremoto del pasado 10 de agosto de magnitud 7.4 en Colombia dejó 331 personas fallecidas, daños estimados por valor de 9 500 millones de dólares y cerca de 400 000 afectados.

Muchos de ellos cargan con las heridas de una tragedia que ha alterado sus rutinas, su sensación de seguridad y su manera de afrontar el día a día.

A dos semanas de este terromoto, otro sismo alertó a Colombia, el miércoles 26 de agosto, con 5 de magnitud.

Sismos en Chocó, Colombia; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos sismos se registraron en Chocó, Colombia, este 16 de septiembre de 2026?

El Servicio Geológico Colombiano reportó inicialmente tres sismos en un lapso de seis minutos durante la tarde del miércoles 16 de septiembre de 2026. Dos de ellos tuvieron magnitudes superiores a 4.

Más tarde, a las 15:55, se registró un cuarto sismo, también de magnitud 4.4, por lo que fueron cuatro los movimientos telúricos reportados en la jornada.

❓ ¿Dónde fueron los epicentros de los sismos registrados en Chocó?

El primer sismo ocurrió a las 15:12 en Medio San Juan (Andagoya), con magnitud 4.7 y una profundidad de 40 kilómetros. Dos minutos después, otro movimiento de magnitud 4.4 tuvo su epicentro en Sipí, a 37 kilómetros de profundidad.

El tercer sismo, registrado a las 15:18, tuvo una magnitud de 3.6 y ocurrió nuevamente en Medio San Juan (Andagoya), con una profundidad de 38 kilómetros. El cuarto se registró en Istmina, con magnitud 4.4 y 38 kilómetros de profundidad.

❓ ¿A qué hora ocurrieron los sismos en Chocó este miércoles 16 de septiembre?

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 15:12, seguido por otro a las 15:14 y un tercero a las 15:18. Estos tres eventos fueron registrados por el Servicio Geológico Colombiano en un período de seis minutos.

El cuarto sismo ocurrió posteriormente, a las 15:55, en Istmina. Este movimiento tuvo una magnitud de 4.4 y una profundidad de 38 kilómetros.

❓ ¿Qué magnitudes tuvieron los sismos registrados en Chocó el 16 de septiembre?

El primer sismo tuvo una magnitud de 4.7, el segundo alcanzó 4.4 y el tercero fue de 3.6. Los tres movimientos ocurrieron entre las 15:12 y las 15:18.

El cuarto sismo, registrado a las 15:55 en Istmina, también tuvo una magnitud de 4.4. Los datos fueron reportados por el Servicio Geológico Colombiano.

❓ ¿Qué ocurrió en Colombia antes de los sismos de Chocó del 16 de septiembre?

El 10 de agosto de 2026, Colombia registró un terremoto de magnitud 7.4, que dejó 331 personas fallecidas, cerca de 400 000 afectados y daños estimados en 9 500 millones de dólares, según la información citada en el reportaje.

Posteriormente, el 26 de agosto se registró otro sismo de magnitud 5.0, dos semanas después del terremoto del 10 de agosto. Los movimientos de este 16 de septiembre ocurrieron en este contexto de actividad sísmica reciente en Colombia.