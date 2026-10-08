Rusia da por concluidas las medidas de prevención ante posible brote de peste neumónica

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Rusia dio por concluidas las medidas de prevención adoptadas ante un posible brote de peste neumónica en la región siberiana de Irkutsk. El servicio de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, aseguró que los análisis realizados no detectaron microorganismos patógenos peligrosos.

El organismo informó este jueves 8 de octubre de 2026 que se completaron más de 5 500 análisis clínicos. Los resultados tampoco identificaron problemas de salud relacionados con enfermedades infecciosas entre las personas examinadas.

Según EFE, las autoridades rusas consideran que la situación epidemiológica en la región es tranquila y que no existen riesgos para la salud de sus habitantes.

Rusia descarta riesgos de peste neumónica en Siberia

Las investigaciones incluyeron pruebas bacteriológicas, biológicas y genético-moleculares. En los procedimientos participaron cinco organizaciones, tres de ellas dedicadas estrictamente a la investigación científica.

Los especialistas también examinaron a las personas que tuvieron contacto con Daria Shipílova, una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente. La mujer falleció por una neumonía de etiología desconocida.

Rospotrebnadzor descartó que se produjera un accidente en el instituto o que se incumplieran las normas de seguridad para trabajar con microorganismos peligrosos.

Rusia informa a la OMS sobre las investigaciones

El organismo ruso aseguró que informó oportunamente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y entregó datos sobre las investigaciones realizadas. También comunicó los resultados a 14 países miembros de la organización que solicitaron información.

EFE reportó que las autoridades rusas agradecieron las ofertas de asistencia internacional, aunque afirmaron disponer de los recursos necesarios para responder ante posibles amenazas sanitarias.

Sin embargo, la OMS había solicitado mayor transparencia sobre las medidas preventivas y las cuarentenas aplicadas. El organismo señaló que todavía no contaba con información suficiente para evaluar exhaustivamente el riesgo.

Rusia desmintió un segundo caso de peste

Rospotrebnadzor también rechazó los rumores sobre un segundo caso de peste neumónica en Irkutsk. Según las autoridades, solo se registró una muerte y su causa fue una neumonía de origen desconocido.

Con información de EFE

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