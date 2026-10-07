Kremlin se pronuncia sobre una posible segunda muerte por peste neumónica

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Kremlin rechazó este miércoles 7 de octubre de 2026 las versiones sobre una segunda muerte vinculada con un posible brote de peste neumónica en Siberia y aseguró que “la gran mayoría” de las informaciones difundidas sobre la situación son falsas. Moscú insiste en que no existe evidencia de un brote y pide remitirse únicamente a los datos de las autoridades sanitarias rusas.

Kremlin niega una segunda muerte por posible peste neumónica en Siberia

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, pidió nuevamente mantener la calma y señaló que la información oficial debe provenir del servicio ruso de protección al consumidor, Rospotrebnadzor.

El organismo sostiene que la muerte que originó la alerta corresponde a una investigadora de 28 años del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente, quien falleció el 2 de octubre por una neumonía de origen todavía no determinado.

El caso ya había generado preocupación internacional. Como informó EL COMERCIO, Rusia activó una alerta sanitaria tras la muerte de la investigadora y cerca de 200 personas quedaron bajo vigilancia.

Las autoridades rusas detectaron entre los contactos de la fallecida dos casos de covid-19 y dos infecciones por rinovirus, pero aseguran que no encontraron evidencia de peste neumónica.

Rusia descarta un accidente en el laboratorio

Desde que se conoció la muerte, surgieron dos hipótesis principales: que la investigadora pudo haberse contagiado durante un viaje reciente a Tailandia o que habría ocurrido un accidente con material biológico dentro del instituto donde trabajaba.

Rospotrebnadzor negó esta última posibilidad y afirmó que no se produjo ningún incidente durante el manejo de microorganismos. Según el organismo, los protocolos de seguridad fueron cumplidos y la investigadora estaba vacunada.

La situación sanitaria en Irkutsk es considerada “tranquila” por las autoridades rusas. Más del 90 % de los análisis realizados a personas que tuvieron contacto con la fallecida ya concluyeron.

En total, se realizaron cerca de 5 000 pruebas de laboratorio y, de acuerdo con la versión oficial, ninguna detectó microorganismos considerados altamente peligrosos.

EL COMERCIO explicó qué es la peste neumónica y cómo puede transmitirse, una infección provocada por la bacteria Yersinia pestis que puede afectar directamente los pulmones.

La OMS pide más transparencia a Rusia

Aunque Moscú afirma haber cumplido los protocolos internacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió mayor transparencia y más información sobre lo ocurrido.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señaló que el intercambio rápido y completo de datos es necesario para aclarar las versiones contradictorias y evaluar correctamente cualquier posible riesgo sanitario.

Según la información entregada por Rusia a la OMS, no se han registrado casos recientes de peste en la región de Irkutsk y tampoco se detectaron patógenos de alta peligrosidad entre los contactos de la investigadora.

Estados Unidos también expresó preocupación. Marco Rubio pidió a Rusia compartir más información sobre el posible caso de peste neumónica y aseguró que Washington sigue la situación de cerca.

Un día antes, Donald Trump dijo que Estados Unidos analizaba el posible brote en Siberia y ofreció ayuda a Rusia.

Estados Unidos emite una alerta para sus ciudadanos

La Embajada de Estados Unidos en Moscú elevó este miércoles la preocupación al advertir a sus ciudadanos sobre el posible brote de peste neumónica.

La representación diplomática recomendó abandonar Rusia lo antes posible, en medio de la incertidumbre sobre el origen de la muerte de la investigadora.

Con información de EFE.

❓ ¿Hay un brote confirmado de peste neumónica en Siberia?

No. Hasta ahora no existe confirmación oficial de un brote de peste neumónica en Irkutsk.

Las autoridades rusas aseguran que los análisis realizados no han detectado Yersinia pestis ni otros patógenos altamente peligrosos.

❓ ¿Por qué surgió la alerta sanitaria en Rusia?

La alerta comenzó tras la muerte de una investigadora de 28 años que trabajaba en un instituto especializado en enfermedades infecciosas.

La causa oficial de su muerte sigue siendo una neumonía de origen desconocido.

❓ ¿Rusia confirmó una segunda muerte por peste neumónica?

No. El Kremlin rechazó las versiones sobre una segunda víctima y calificó de falsas gran parte de las informaciones difundidas.

Hasta ahora, las autoridades solo reconocen una muerte bajo investigación.

❓ ¿Qué dijo la OMS sobre el caso de Irkutsk?

La OMS pidió a Rusia más información y transparencia.

El organismo considera necesario contar con datos completos para evaluar cualquier eventual riesgo de salud pública.

❓ ¿Qué hizo Estados Unidos ante el posible brote?

Estados Unidos pidió más información a Rusia y su embajada en Moscú emitió una alerta para sus ciudadanos.

Donald Trump también señaló que Washington sigue el caso y ofreció cooperación.