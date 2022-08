Rusia sobre Taiwán: 'China tiene derecho a tomar medidas para defender su soberanía'

Rusia dijo este martes 2 de agosto de 2022 que China puede adoptar las medidas necesarias para defender su soberanía e integridad territorial. El pronunciamiento se dio, después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara Taiwán, lo que Moscú considera una "clara provocación".

"Vemos la visita como una clara provocación en línea con la agresiva política de EE.UU. para contener multilateralmente a China", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado.

La funcionaria del Gobierno de Vladimir Putin agregó, "la parte china está en su derecho de adoptar las medidas necesarias para la defensa de su soberanía e integridad territorial en el asunto de Taiwán".

"Consideramos que las relaciones entre las partes en el estrecho de Taiwán son un asunto exclusivamente interno de China", agregó. La portavoz subrayó que para Moscú "existe solo una China y el chino es el único Gobierno legítimo que representa a toda China, y Taiwán es parte inalienable de China".

"Instamos a Washington a abstenerse de acciones que minen la estabilidad regional y la seguridad internacional y admita la nueva realidad geopolítica en la que ya no hay espacio para la hegemonía americana", manifestó.

Zajárova también recordó que el pasado 4 de febrero el Presidente ruso en su reunión en Pekín con su colega chino, Xi Jinping, se mostró "en contra la independencia de la isla".

Minutos después de aterrizar, Pelosi aseguró en Twitter que su visita "honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con el apoyo a la vibrante democracia taiwanesa" y "no contradice las políticas mantenidas desde hace un largo tiempo" por su país.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.