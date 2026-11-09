Rubio afirma que Trump mantendrá el control de la política exterior de EE.UU.

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este lunes 9 de noviembre de 2026 que Donald Trump continuará dirigiendo la política exterior del país. Sus declaraciones se producen después de la derrota republicana en las elecciones legislativas de la semana pasada.

Durante una rueda de prensa en París, donde participa en una reunión del G7, Rubio destacó que el presidente conserva las principales atribuciones en materia internacional.

“El Congreso tiene un papel que desempeñar en nuestra política exterior, especialmente en lo que respecta a su financiación y a su función de supervisión. Pero el principal factor que determina la política exterior de Estados Unidos siempre ha sido y seguirá siendo el presidente”, afirmó, según EFE.

El funcionario recordó su experiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. También señaló que, durante los gobiernos demócratas, recibió argumentos similares sobre las facultades presidenciales.

Marco Rubio respalda al secretario de Defensa Pete Hegseth

Rubio también defendió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, frente a las críticas del congresista republicano Thomas Massie, quien impulsó un juicio político en su contra por su vinculación con la impopular guerra de Irán.

El jefe de la diplomacia estadounidense calificó de injustos los cuestionamientos. Además, elogió el desempeño de Hegseth y destacó su capacidad de trabajo.

“He trabajado con él, veo cosas que ni los medios ni los congresistas ven: trabaja muy duro, es increíblemente inteligente”, sostuvo Rubio.

Derrota republicana cambia el equilibrio en el Congreso

Las elecciones legislativas del pasado martes 3 de noviembre de 2026 representaron un revés para el Gobierno de Trump.

Según EFE, los demócratas consiguieron una victoria contundente y arrebataron a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

Los resultados fueron interpretados como un referéndum sobre la gestión del mandatario y abren una nueva etapa de disputas políticas en Washington. Sin embargo, Rubio insistió en que la conducción de la política exterior seguirá bajo la autoridad presidencial.

Con información de EFE

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