Donald Trump reconoce que su política de deportaciones fue ‘demasiado dura’

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su política migratoria y de deportaciones pudo haber sido “demasiado dura”. La declaración se produjo después de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026, en las que el Partido Republicano perdió las mayorías en el Congreso.

En una entrevista con la cadena CBS, el mandatario respondió a una pregunta sobre los límites de su estrategia contra la inmigración irregular. “Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí”, afirmó Trump, según un adelanto del programa 60 Minutes.

De acuerdo con EFE, esta fue la primera entrevista televisiva del presidente después de los comicios legislativos.

Trump reconoce el impacto de las redadas migratorias

Las elecciones estuvieron marcadas por el rechazo a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las redadas y las deportaciones movilizaron a distintos sectores del electorado, especialmente a los votantes latinos.

Los demócratas consiguieron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado. El resultado representó un revés político para Trump y su partido.

Las declaraciones del mandatario abrieron interrogantes sobre el futuro de su política migratoria. Sin embargo, hasta el momento no anunció cambios concretos en las operaciones de deportación.

Stephen Miller dirigirá el gabinete de Trump

Pese a reconocer que su estrategia pudo ser excesiva, Trump nombró el viernes a Stephen Miller como nuevo jefe de su gabinete.

Miller es uno de los principales asesores del mandatario y ha sido considerado una figura clave en el diseño de las políticas restrictivas contra la inmigración.

Gobierno confirma que continuarán las deportaciones

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también se pronunció sobre el tema. Un día después de las elecciones aseguró que “las deportaciones continuarán”.

Según EFE, estas declaraciones reflejan que, pese al reconocimiento de Trump, el Gobierno no ha anunciado una suspensión de sus operaciones migratorias.

Con información de EFE

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