Rob Sand, de modelo en Milán a gobernador demócrata de Iowa

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

El demócrata Rob Sand pasó de las pasarelas europeas a convertirse en el próximo gobernador de Iowa, un estado tradicionalmente republicano. Su victoria en las elecciones del 3 de noviembre de 2026 marca el regreso de los demócratas al poder en ese territorio después de dos décadas.

Rob Sand: el modelo que desfiló para Prada en Milán

Antes de ingresar a la política, Sand tuvo una etapa como modelo en Europa. A principios de los años 2000 desfiló para reconocidas firmas internacionales, según informó la revista Newsweek.

De acuerdo con EFE, el político utilizó los ingresos de esa actividad para financiar parte de sus estudios universitarios. Posteriormente, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Brown y obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad de Iowa.

Con 44 años, Sand ha llamado la atención de la prensa estadounidense por su trayectoria y apariencia. Incluso ha sido comparado con el expresidente John F. Kennedy.

La campaña cercana que conquistó a los votantes de Iowa

Su pasado en las pasarelas no fue el eje de su campaña electoral. Sand construyó una propuesta centrada en las preocupaciones cotidianas de los habitantes de Iowa.

Según EFE, el demócrata puso especial atención en los pacientes con cáncer. El estado registra la segunda mayor incidencia de esta enfermedad en Estados Unidos.

También abordó problemas relacionados con la calidad del agua y sus efectos en la salud pública. Su estrategia buscó distanciarse de la polarización política nacional.

Rob Sand gana la gobernación y apunta al futuro político

Sand derrotó al republicano Zach Lahn por 11 puntos porcentuales. Así, sucederá a la gobernadora Kim Reynolds, quien no buscaba la reelección.

EFE destaca que su triunfo devuelve a los demócratas el control de Iowa después de veinte años.

Su proyección política también genera expectativas nacionales. En mayo de 2026, The New York Times lo incluyó en una lista de posibles aspirantes presidenciales para las elecciones de 2028.

Con información de EFE

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