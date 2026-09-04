Rescatan a dos trabajadores atrapados durante nueve días tras avalancha en Nepal

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Dos trabajadores fueron rescatados con vida tras permanecer nueve días atrapados en un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, en Nepal. Ambos sobrevivieron a una devastadora inundación repentina que afectó una zona del Himalaya, cerca de la frontera con el Tíbet.

Los trabajadores fueron identificados como Sanjaya Shah y Kabir Maharjan. Ambos fueron trasladados en helicóptero hasta un hospital de Katmandú. Presentaban heridas en las manos y las piernas. Las lesiones podrían haberse producido mientras se arrastraban por el túnel, según informaron autoridades a BBC.

Rescate de trabajadores atrapados en un túnel de Nepal

Los equipos de emergencia localizaron a los sobrevivientes después de varios días de excavaciones. La entrada del túnel había quedado completamente sepultada por barro y rocas.

El experto en túneles Arnold Dix asesoró las labores de rescate. Según explicó a BBC, los equipos utilizaron mapas antiguos, imágenes satelitales y fotografías aéreas para localizar el acceso.

Los rescatistas también tuvieron que utilizar explosivos para retirar grandes bloques de roca. La operación implicó riesgos debido a la presencia de personas atrapadas y al agua acumulada dentro del túnel.

Equipos de emergencia buscan a más sobrevivientes

Los equipos excavaron un pequeño conducto entre los escombros. También construyeron zanjas para drenar el agua hacia el río. Finalmente, escucharon voces en el interior.

Los rescatistas respondieron a los llamados y confirmaron que había sobrevivientes. Poco después lograron sacar con vida a Shah y Maharjan.

Un tercer cuerpo fue localizado dentro del túnel. Sin embargo, las autoridades todavía no pudieron identificarlo debido al estado en que fue encontrado.

Nepal mantiene la búsqueda tras la inundación

Las labores de rescate continúan. Se espera localizar a otras personas que podrían seguir atrapadas en el túnel. Además, las autoridades temen que más de 150 personas permanezcan atrapadas en otras instalaciones hidroeléctricas.

La agencia de gestión de desastres de Nepal informó de 1 287 cuerpos recuperados y más de 5 000 personas desaparecidas.

La esposa de Maharjan expresó su alegría tras conocer el rescate. Dijo que la familia había vivido días de miedo y angustia, informó BBC. El Gobierno nepalí también agradeció a los equipos que trabajan para encontrar más sobrevivientes.

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