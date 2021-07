Vladímir Putin interfirió para llevar a Trump al poder, según The Guardian

El presidente ruso, Vladímir Putin, autorizó una operación secreta para ayudar al republicano Donald Trump a ganar las elecciones estadounidenses de 2016, según revela este jueves 15 de julio del 2021 el diario británico The Guardian a partir de unos papeles filtrados del Kremlin.

Los documentos, supuestamente firmados por el mismo Putin, se aprobaron en una reunión a puerta cerrada del consejo de seguridad nacional de Rusia, el 22 de enero de 2016, con la presencia del presidente ruso, sus jefes de espionaje y altos representantes del Ejecutivo, añade el rotativo.

En esta sesión privada, acordaron que las tres agencias de espionaje rusas trabajarían para asegurar el éxito de Trump en los comicios, una victoria que convenía a Rusia porque, a su juicio, causaría “agitación social” en EE.UU. y un debilitamiento de la posición negociadora del presidente.

