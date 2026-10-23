La presión aumenta en Venezuela para definir el calendario electoral

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La coalición Alianza por Venezuela (AVE), integrada por organizaciones políticas y sociales minoritarias, exigió este viernes 23 de octubre de 2026 una fecha “precisa y próxima” para las elecciones presidenciales. El pedido fue dirigido a la mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición, informó EFE.

El coordinador de la alianza, Noel Álvarez, presentó un documento en el que reclamó una convocatoria electoral. El texto será entregado a Dinorah Figuera, representante de un sector opositor en las negociaciones.

AVE, que reúne a organizaciones como Bandera Roja y Alianza Bravo Pueblo, respalda el liderazgo de María Corina Machado. La coalición acusó al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de retrasar la convocatoria electoral.

El diálogo político sigue sin definir el calendario electoral

La alianza sostuvo que la falta de una fecha vulnera el derecho de los venezolanos a elegir a sus gobernantes mediante el voto. Por ello, pidió a Figuera que lleve la exigencia a la mesa de negociación con carácter urgente.

El miércoles, Figuera manifestó al diario El Nacional su deseo de que las elecciones se celebren a finales de 2027 o a comienzos de 2028. Sin embargo, después aclaró que se trataba de una opinión personal y que todavía no existe un calendario acordado, según EFE.

La opositora también recordó que la convocatoria de los comicios corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Venezuela negocia cambios en sus instituciones

El diálogo político es impulsado por Estados Unidos como parte de un plan de transición tras la captura de Nicolás Maduro. Las conversaciones buscan acuerdos para renovar instituciones como el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Hasta ahora, las partes han avanzado en el proceso de renovación del máximo tribunal. También han abordado la revisión de leyes que restringen el espacio cívico y establecen inhabilitaciones políticas, además de medidas relacionadas con la libertad de expresión, informó EFE.

Con información de EFE

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